Kader Keita a lovit cu mașina o femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pieton marți dimineață, 3 martie, în timp ce se întorcea de la moschee.

Reținut 24 de ore inițial, Keita se află acum sub control judiciar, asta însemnând că nu poate părăsi Bucureștiul.

Veste cruntă primită de Kader Keita! Victima lovită pe trecere de fotbalistul lui Rapid ar fi suferit mai multe AVC-uri

Potrivit golazo.ro, femeia în vârstă de 68 de ani lovită de Keita pe trecere ar fi suferit în ultima perioadă mai multe accidente vasculare cerebrale (AVC).

Sursa menționată susține că victima se află în acest moment în comă și e conectată la aparate. Keita se află sub control judiciar pentru 60 de zile.

EXCLUSIV Victor Angelescu, anunț despre situația lui Keita: ”Din ce știu eu, nu cred că îi îngrădește dreptul la muncă!”

”Când vom avea o decizie legată de acest lucru o să anunțăm oficial. Până în acest moment, știți exact ce știm și noi, va fi investigat în libertate. L-am ajutat, i-am oferit avocat, vom vedea cum va decurge ancheta și ce se va întâmpla.

(n.r. Ar putea evolua în continuare sub acel control judiciar pentru Rapid?) Da, din ce știu eu, nu cred că îi îngrădește dreptul la muncă.

(n.r. Ați apucat să discutați cu el, cum se simte?) Am vorbit foarte puțin, că știți că până acum a fost cu avocații și investigația. Am vorbit foarte puțin cu el la telefon, dar nimic în detaliu”, a spus Victor Angelescu pentru PRO TV și Sport.ro.