Justin Stefan le da sperante suporterilor echipelor din Liga 1! "Vom analiza situatia cu MTS!"  Ce super-proiect pregateste LPF-ul

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a atins mai multe puncte sensibile in discursul sau.

Printre acestea, Justin Stefan a vorbit de revenirea spectatorilor la meciurile disputate in competitiile din Romania, dar si despre situatia de la echipa nationala si o posibila introducere a unei noi competitii dedicata exclusiv echipelor de tineret.

"Evolutia situatiei e una dinamica, dar sper ca pe finalul campionatului sa analizam situatia cu MTS si sa aplicam aceleasi reguli ca la EURO, pentru ca fanii echipelor din fotbalul romanesc sa revina pe stadion. Am spus-o public de mai multe ori, e clar ca daca ne raportam la suprafata, populatie si potentialul pe care il avem, cresterea numarului de echipe ar fi o solutie buna. Au exista niste discutii. Momentan televiziunile agreeaza acest sistem de playoff si playout.

Cred ca in cativa ani, Romania trebuie sa treaca la 18 echipe. Ma raportez la campionatele importante din Europa, care au acest sistem tur-retur. Un alt argumente a fost spus si de domnul Hagi si anume ca daca ai mai multe echipe in Liga 1, sansele sa apara niste copii talentati sunt mai mari. Am fost suparat pe rezultatele echipei nationale, am incercat sa fac o analiza a situatiei. E clar ca daca incepem sa aratam cu degetul catre persoane, Burleanu, Radoi, Stoichita, nu cred ca asta e solutia. Cred ca avem o problema mai mare legata de sistem. Din pacate, ne-au facut probleme echipele din urna a 4-a si a 5-a, cred ca sa impune o analiza. Daca vorbim de antrenori si pleaca Radoi, cred ca trebuie vazut cine i-a adus pe acesti antrenori si sa raspunda.

Am vazut discursul lui Mutu din avion, mi-a placut mult, dar nu am inteles de ce nu-l lasa pe el la Olimpiada. Va fi greu, pentru ca aceasta va fi in perioada de Cupe Europene, iar cluburile nu stiu daca isi vor lasa jucatorii. Eu nu cred ca acolo vorbim de asteptari, la echipa olimpica. Campionatul de tineret de pe vremuri era interesant, nu va ascund ca am discutat de mai multe ori cu televiziunile, pentru ca dupa noi acesta e un produs si am putea sa acoperim din cheltuieli. S-ar putea ca in curand sa aveti o surpriza din aceasta privinta.

Cred ca putem gasi un sistem care sa nu implice cheltuieli foarte mari si in felul asta ai obliga cluburile sa fie mai atente la copii si juniori. Vedeti, tot timpul au fost discutii de selectarea anumitor meciuri din Liga 1. Fie ca vorbim de meciuri la care s-ar putea testa VAR, fie ca vorbim de meciurile test pentru suporteri. E clar ca daca vrei sa faci un test, trebuie sa te duci la echipele cu suporteri, pentru ca ei pot atinge cifrele maximale propuse de UEFA", a spus Justin Stefan la ora exacta in sport.