EXCLUSIV | "Ne-am inteles cu FRF pentru implementarea VAR!" Justin Stefan a facut anuntul asteptat de toti fanii din Romania! Cand se vor juca primele meciuri cu sistemul de asistenta video

Fanii Ligii 1 au primit in sfarsit vestea pe care o asteapta de foarte mult timp.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a dezvaluit la PRO X ca s-a ajuns la un acord cu FRF pentru implementarea sistemului VAR la meciurile din Liga 1.

"Nu cred ca a fost o disputa cu privire la indroducerea VAR, deoarece in aceasta privinta cred ca toate partile implicate au fost de acord. Atat Liga cat si Federatia au considerat ca sistemul VAR este necesar pentru Liga 1 in vederea corectarii anumitor neajunsuri din zona de arbitraj.

Discutiile au fost generate de obligatiile pe care trebuie sa si le asume fiecare parte implicata in proiect si mai ales despre obigatiile financiare. A fost un fel de telenovela, dar ea se apropie de sfarsit. Noi am avut ca obiectiv clar deblocarea acestei situatii. Presedintele Iorgulescu a facut toate eforturile in ultimele zile pentru a ajunge la un consens cu reprezentantii Federatiei Romane de Fotbal.

In acest moment am luat decizia de a ajuta demersul Federatiei Romanei de Fotbal in privinta pregatirii arbitrilor si de a contribui cu suma de aproximativ 250.000 de euro in cadrul acestui sezon, urmand ca in urmatoarele doua sezoane sa contribuim cu 50.000 de euro si in al treilea sezon cu 75.000 de euro.

Pana la finalul lunii aprilie urmeaza a fi incheiat un acord intre FRF, LPF si EAD in care sa fie stipulate toate obligatiile care revin tuturor partilor implicate in acest proiect si, din ceea ce au promis cei de la FRF, urmeaza ca VAR-ul sa fie operational efectiv undeva in luna martie 2022, adica la inceputul playoff-ului, respectiv a playout-ului sezonului urmator", a spus Justin Stefan la Ora Exacta in Sport.