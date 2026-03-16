La FCSB s-au schimbat lucrurile după ani buni! Primul semn clar: Gigi Becali descoperă echipa de start, la fel ca oamenii de rând, cu puțin timp înainte de meci. Pentru că nu-l mai dictează el!

În acest context, partida FCSB – Metaloglobus (0-0) din prima etapă a play-out-ului l-a pus pe latifundiarul din Pipera într-o postură inedită. Concret, când a văzut alegerile făcute de Mirel Rădoi, patronul roș-albaștrilor a avut o mare surpriză. Pentru că și-a adus aminte și de Vlad Chiricheș, fotbalist pe care îl plătește cu vreo 20,000 de euro pe lună.

„Surprize în echipa de start? Chiricheș. Aia da! M-a mirat pentru că nici eu, nici MM (n.r. – Mihai Stoica) nu am ştiut echipa de start decât când aţi arătat-o voi. Nici nu ştiam că şi-a revenit (n.r. – Vlad Chiricheș), aia m-a mirat. Nu ştiam că el mai poate, uitasem de el. Dacă Mirel (n.r. – Mirel Rădoi) aşa a făcut, înseamnă că a văzut ceva la antrenamente“, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

În ciuda faptului că a fost titularizat după fix două luni – a prins primul 11 cu FC Argeș (0-1) pe 16 ianuarie – Chiricheș, 36 de ani, n-a rezistat decât 29 de minute pe teren. Pentru că s-a accidentat, din nou, fiind schimbat cu Baba Alhassan.

În acest sezon, Vlad Chiricheș a adunat 21 de prezențe pe teren, fără gol marcat și fără pasă de gol, în cele 1,016 minute în care a evoluat pentru formația campioană.