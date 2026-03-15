Deși rezultatul primei etape din play-out nu a fost cel dorit de suflarea roș-albastră, antrenorul campioanei en-titre nu i-a evitat pe suporteri. La finalul confruntării de duminică, 15 martie 2026, tehnicianul a zăbovit în zona autocarului pentru a se fotografia alături de toți susținătorii care l-au așteptat.

Egal neașteptat cu „lanterna roșii”

Meciul a început cu o ocazie a lui Bîrligea în minutul 7, însă șutul său a trecut pe lângă poartă. Planurile lui Rădoi au fost date peste cap în minutul 29, când Chiricheș s-a accidentat și a fost înlocuit de Baba Alhassan. Metaloglobus a replicat prin Ghimfuș, iar Cisotti a trecut pe lângă gol în minutul 41, după ce Pasagic a respins mingea de pe linia porții.

Presiunea gazdelor din repriza secundă nu a schimbat tabela, Gavrilaș reușind să blocheze șutul lui Miculescu în minutul 60. În urma acestui egal, FCSB a cedat primul loc din play-out în favoarea celor de la UTA Arad, care au acum un avans de un punct. Metaloglobus rămâne pe ultima poziție, cu un total de 7 puncte.