SuperLiga avansează cu pași repezi, iar etapa a 12-a ne-a adus în prim-plan duelul dintre Petrolul și Sepsi. Deși gazdele au deschis scorul, egalitatea pe tabelă a fost restabilită de Doru Andrei.

Ovidiu Burcă îl propune pe Doru Andrei la națională

Tânărul jucător a avut o incursiune excelentă, ca ulterior să îl învingă pe Zima cu un șut din afara careului. Totodată, Doru Andrei a fost desemnat „omul meciului”.

La scurt timp după fluierul final, Ovidiu Burcă a surprins pe toată lumea când l-a propus pe fotbalistul său la echipa națională. Tehnicianul susține că Doru Andrei are calități rare pentru fotbalul românesc și e sigur că acesta poate face diferența la cel mai înalt nivel.

„Doru Andrei este un copil foarte talentat. Munceşte foarte mult. L-am adus la Sepsi şi l-am integrat în dinamica grupului. E un jucător care poate ajuta chiar şi la prima reprezentativă.

Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar Doru Andrei este asemănător cu tipul de jucător dispărut, care face diferenţa în ultimii metri.

E un jucător cu personalitate, care ştie să scoată om din joc. Sunt din ce în ce mai rari aceşti jucători şi de aceea am insistat pentru el.

Eu încerc să îl ajut cât pot. Eu un băiat modest care va munci în continuare şi care va rămâne cu picioarele pe pământ", a spus Ovidiu Burcă.