Pe finalul unei prime reprize modeste, Dinamo a deschis scorul prin Cătălin Cîrjan, care a driblat un adversar și a punctat chiar înainte de pauză, din ”assist-ul” lui Alexandru Musi. ”Câinii” s-au desprins în partea secundă, când Danny Armstrong a dus scorul la 2-0 cu un șut din careu.



Cel care a închis tabela a fost Maxime Sivis, introdus pe parcursul reprizei secunde. Fundașul dreapta a punctat după ce a fost servit excelent de același Cîrjan, iar Dinamo încheie etapa pe locul trei în Superliga României.



La finalul meciului, mijlocașul dinamovist a vorbit, printre altele, despre o eventuală convocare la echipa națională, pe fondul evoluțiilor sale din ce în ce mai solide. Cîrjan a amintit de faptul că Daniel Pancu l-a lăsat în afara lotului pentru Campionatul European U21 din vară.



Cătălin Cîrjan, ”omul meciului” după Petrolul - Dinamo 0-3



”Știam că ne va aștepta un meci greu aici la Ploiești. Prima repriză nu a fost cea mai bună a noastră, dar am luptat. A venit acel gol al meu, apoi golul doi. Sunt bucuros pentru reușita mea, în repriza a doua am jucat mult mai bine. E foarte mare bucuria, muncesc foarte mult în fiecare zi. Am suferit pe final, dar am dat și golul 3 și acesta a fost meciul.



Nu pot să exprim în cuvinte, sunt foarte fericit, muncesc mult în fiecare zi. Așteptăm să vină cât mai multe reușite. Sper să îmi ajut echipa în fiecare meci. Nu începusem foarte bine, cred că am arătat bine și în primele 3 etape. Din momentul acela am devenit mai uniți, acea bucurie după meciul cu FCSB a fost incredibilă și de acolo ne merge foarte bine.



Nu știu ce să zic, acum o lună jumătate am fost trimis acasă de la U21. Vreau să fac tot ce depinde mine. Am trecut peste din primul moment, m-am antrenat de când am ajuns înapoi. Nu am fost compatibil. Mă bucur că sunt aici și dau goluri”, a spus Cătălin Cîrjan, la flash-interviu.



Pentru Dinamo, aceasta a fost a cincea victorie din acest sezon din Superliga României. Cu 18 puncte, ”câinii” sunt pe locul trei, la un singur punct distanță de Rapid și la cinci de liderul Universitatea Craiova.



În următoarea etapă, Dinamo va avea parte de un alt test important. Va primi vizita celor de la Farul Constanța, pe Arena Națională, luni.

