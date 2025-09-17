Dinamo a câștigat cu 3-0 meciul cu Petrolul Ploiești, care a închis runda, și a urcat pe locul trei în Superligă, cu 18 puncte, la un punct distanță de Rapid și la cinci de liderul Universitatea Craiova.



Cătălin Cîrjan, jucătorul etapei din Superligă



Cătălin Cîrjan (22 de ani) a fost lăudat pentru prestația sa, având în vedere că a marcat un gol și a încheiat meciul cu o pasă decisivă pentru reușita lui Maxime Sivis. Reprezentanții Superligii l-au numit jucătorul etapei pe căpitanul lui Dinamo.



În următoarea etapă, Dinamo va avea parte de un alt test important. Va primi vizita celor de la Farul Constanța, pe Arena Națională, luni.



”Spectacol oferit de Cătălin Cîrjan! A început meciul cu gol, a creat momente cheie și a închis partida cu o pasă decisivă”, a transmis Superliga.



Evaluat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Cîrjan a bifat nouă partide în acest sezon, toate din postura de integralist, reușind să înscrie de două ori și să ofere trei pase decisive.

