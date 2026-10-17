Martin Pascual (27 de ani), fundașul central al lui Dinamo, adus în vară, impresionează prin aportul ofensiv - deja 5 goluri în 12 etape din Superliga.

Marca scrie despre fundașul golgheter din România, Martin Pascual

Interesant este că, înaintea sosirii la Dinamo, Pascual nu a mai înscris nicăieri la nivel profesionist de seniori, indiferent că echipa lui se numea UD Ibiza, Rayo Vallecano, Vilarreal B sau Mirandes.

Cele 5 goluri reușite până acum îl plasează pe Pascual în topul celor mai buni marcatori din Superliga, dar și în topul celor mai buni marcatori spanioli din lume în stagiunea curentă. Detaliul a fost remarcat de cotidianul iberic Marca.

"Martin Pascual traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei. Schimbarea de peisaj i-a priit fundașului central madrilen, care a devenit aproape indispensabil la Dinamo București, echipă din prima ligă a României. Formația este în prezent liderul campionatului și are cele mai puține goluri primite", a scris Marca.