Martin Pascual (27 de ani), fundașul central al lui Dinamo, adus în vară, impresionează prin aportul ofensiv - deja 5 goluri în 12 etape din Superliga.
Marca scrie despre fundașul golgheter din România, Martin Pascual
Interesant este că, înaintea sosirii la Dinamo, Pascual nu a mai înscris nicăieri la nivel profesionist de seniori, indiferent că echipa lui se numea UD Ibiza, Rayo Vallecano, Vilarreal B sau Mirandes.
Cele 5 goluri reușite până acum îl plasează pe Pascual în topul celor mai buni marcatori din Superliga, dar și în topul celor mai buni marcatori spanioli din lume în stagiunea curentă. Detaliul a fost remarcat de cotidianul iberic Marca.
"Martin Pascual traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei. Schimbarea de peisaj i-a priit fundașului central madrilen, care a devenit aproape indispensabil la Dinamo București, echipă din prima ligă a României. Formația este în prezent liderul campionatului și are cele mai puține goluri primite", a scris Marca.
Martin Pascual, în topul celor mai buni marcatori spanioli din lume în acest sezon
Spaniolii au remarcat aportul impresionant al lui Pascual de la fazele fixe ale lui Dinamo, dar și rolul de lider al fundașului central care este piesă de bază sub comanda lui Nuno Campos.
"Plasamentul, viziunea de joc, capacitatea de a anticipa mișcările adversarilor și de a găsi breșa perfectă, talia și forța în jocul aerian sunt câteva dintre calitățile care l-au transformat pe fostul jucător al lui Rayo Vallecano în 'El Matador', așa cum este poreclit la Dinamo.
Este esențial la fazele fixe, deoarece prezența sa îi neliniștește pe adversari și le dă încredere coechipierilor, la fel ca în orice acțiune ofensivă la care participă fundașul spaniol. Își cunoaște foarte bine rolul pe teren, dar exploatează perfect libertatea de care beneficiază și, când se ivește ocazia, încearcă să învingă portarul advers. Deciziile sale foarte bune atunci când are mingea reprezintă unul dintre atuurile echipei. Calitățile sale de lider sunt esențiale", a mai scris Marca.
Ziarul a prezentat ulterior topul celor mai buni marcatori spanioli din lume în acest sezon. Cu cele 5 goluri, Pascual este devansat doar de patru conaționali, printre ei și Lamine Yamal.
"Această statistică, mai ales că vorbim despre un fundaș central, iar comparația include campionate precum Premier League, Bundesliga, Serie A și La Liga, îi înnebunește pe suporterii lui Dinamo, care îl consideră deja pe Martín Pascual unul dintre idolii lor", a încheiat Marca.