Ce surpriză! Dat afară de la Dinamo după ce a fost prins drogat, atacantul a revenit în fotbalul românesc
Atacantul senegalez Magaye Gueye (35 de ani), protagonistul unuia dintre cele mai mari scandaluri din istoria recentă a lui Dinamo, revine în fotbalul românesc.

După trei ani în care a stat departe de gazon și părea un fotbalist retras, fostul jucător de la Everton a acceptat oferta unei echipe din Liga 3, CS Păulești.

A fost prezentat oficial la CS Păulești

Deși în primăvară se aflase că Gueye s-a apucat de antrenorat la o grupă de copii, cariera sa de jucător nu s-a încheiat. Clubul prahovean CS Păulești a anunțat oficial transferul atacantului pentru sezonul 2025/2026, mizând pe experiența sa bogată la nivel internațional.

"Transfer de marcă la CS Păuleşti! Clubul nostru are bucuria să anunţe transferul jucătorului Magaye Gueye. A jucat pentru Everton, Millwall, Adanaspor, Qarabag. De-a lungul carierei a înscris 76 goluri oficiale. Prin experienţa şi calităţile sale ofensive, suntem convinşi că Magaye va aduce un plus important în ofensiva echipei noastre", a transmis clubul printr-un comunicat.

Scandalul cu cocaină i-a frânt cariera

În urmă cu patru ani, pe când evolua pentru Dinamo, Magaye Gueye a fost depistat pozitiv cu cocaină la un control antidoping efectuat după un derby cu FCSB. Conducerea "câinilor" a decis să-l dea afară imediat.

Ulterior, jucătorul și-a recunoscut vina, un gest care i-a adus o suspendare considerată blândă din partea ANAD, de doar trei luni. Chiar și așa, scandalul i-a afectat decisiv cariera. După episodul de la Dinamo, a mai jucat pentru scurt timp în Grecia, la Anagennisi Karditsas, iar din iulie 2022 nu a mai fost legitimat la niciun club. Acum, încearcă să-și relanseze cariera în al treilea eșalon din România.

