După trei ani în care a stat departe de gazon și părea un fotbalist retras, fostul jucător de la Everton a acceptat oferta unei echipe din Liga 3, CS Păulești.



A fost prezentat oficial la CS Păulești



Deși în primăvară se aflase că Gueye s-a apucat de antrenorat la o grupă de copii, cariera sa de jucător nu s-a încheiat. Clubul prahovean CS Păulești a anunțat oficial transferul atacantului pentru sezonul 2025/2026, mizând pe experiența sa bogată la nivel internațional.



"Transfer de marcă la CS Păuleşti! Clubul nostru are bucuria să anunţe transferul jucătorului Magaye Gueye. A jucat pentru Everton, Millwall, Adanaspor, Qarabag. De-a lungul carierei a înscris 76 goluri oficiale. Prin experienţa şi calităţile sale ofensive, suntem convinşi că Magaye va aduce un plus important în ofensiva echipei noastre", a transmis clubul printr-un comunicat.

