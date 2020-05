Jucatorii FCSB au inceput antrenamentele in grupuri de cate PATRU! IMAGINI VIDEO de la antrenamentele ros albastrilor

Jucatorii FCSB au trecut de la antrenamentele individuale la cele in grupuri mici, de cate patru persoane.

FCSB a revenit la antrenamente. Mai intai, jucatorii s-au antrenat individual, iar miercuri au inceput antrenamentele in grupuri mici, de cate patru persoane. Urmatoarea etapa va implica trecerea la antrenamentele normale, de echipa.

"Jucatorii FCSB continua pregatirea centralizata, in asteptarea reluarii Ligii 1 si a Cupei Romaniei. Fotbalistii se antreneaza in grupuri de cate patru, care au fost stabilite inca de la intrarea in cantonamentul de la Baza Sportiva FCSB.

Toti membrii delegatiei vor efectua testul COVID-19 pentru a doua oara zilele viitoare, dupa ce primul test a relevat faptul ca niciunu dintre acestia nu a fost infectat.", a anunta FCSB pe pagina oficial de Facebook.

Gigi Becali este mandru de jucatorii sai si de profesionalismul de care dau dovada. "Lotul nostru s-a subtiat numeric, dar valoric... Masoara-le gamba lui Man si Coman sa vezi. Sunt armasari, nu mai sunt manji. S-au imbarbatat.", a spus finantatorul.