Iuliu Muresan e aproape sa aduca un nou director sportiv la Dinamo! Cine va fi urmasul lui Mario Nicolae

Conducerea administrativa a "cainilor" va suferi noi modificari in perioada urmatoare.

Contractul lui Mario Nicolae cu Dinamo a expirat in aceasta vara, iar postul de director sportiv a ramas vacant. Noul administrator special al echipei din Stefan cel Mare, Iuliu Muresan, insa are mai multe variante pentru acest post, anunta digisport. Un nume luat in calcul a fost Razvan Zamfir, cu care Muresan a lucrat atat la CFR Cluj, cat si la FC Hermannstadt.

Zamfir este unul dintre cei mai buni si pregatiti oameni de fotbal din Romania, rezultate si ascensiunea CFR-ului datorandu-se in mare parte si lui, fiind un talentat scouter cu un ochi deosebit la jucatori, dar si un manager exceptional, stiind sa rezolve problemele delicate care mai apar.

Totusi, acesta pare mai degraba ca nu va accepta oferta "cainilor", iar conform sursei mentionate, Mihai Matei, fost la Astra Giurgiu, are sanse foarte mari sa fie noul director sportiv, asta dupa ce s-a despartit de echipa patronata de Ioan Niculae dupa retrogradarea in liga secunda.