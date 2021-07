EXCLUSIV | Iuliu Muresan e gata sa inceapa treaba la Dinamo: "Cred ca nu am fost atat de dorit nicaieri". Ce se intampla cu Uhrin 

Iuliu Muresan a ajuns la Dinamo si spera sa salveze clubul de la faliment.

Dupa ce jucatorii s-au plans ca nimeni nu ii asculta, venirea lui Iuliu Muresan la echipa pare sa fie o gura de oxigen pentru fotbalisti. Omul care a reusit sa o salveze si pe CFR este gata sa inceapa treaba si sa o readuca pe Dinamo acolo unde era candva.

"Azi dimineata la noua eram acolo, am discutat cu fiecare, i-am imbratisat si dupa, cum se face la fotbal, am mers in mijlocul terenului, tot grupul, nu le-am promis multe lucruri, nu e bine sa promiti, asta e problema.

De azi incepand, numarul meu de telefon este la dispozitia lor, in fiecare zi. Lucrurile se vor rezolva la fata locului, discutand. Am stabilit niste lucruri si cred ca a fost bine primita interventia mea si discutia cu ei pentru ca asta asteptau jucatorii, un interlocutor, o persoana in care sa aibe incredere si cu care sa poata sa discute.

Cred ca asa dorit nu am fost nicaieri. Cu Dusan am vorbit eu, cand a plecat si l-am rugat sa vina, stiam ca vine ieri si pentru ca eram in discutii cu contractul, dupa 11 seara m-am eliberat si ne-am intalnit si am stat vreo doua ore. Este esential in continuarea proiectului Dinamo", a spus Iuliu Muresan, la Ora Exacta in Sport.