EXCLUSIV | Iuliu Muresan nu vine singur la Dinamo: "E un om de incredere, are foarte multa experienta si ne bazam pe dansul"

Dinamo l-a adus pe Iuliu Muresan, in speranta ca situatia clubului se va redresa.

Fostul presedinte de la CFR Cluj si Hermanstadt spera sa o duca pe Dinamo acolo unde era candva. In incercarea de a salva al doilea cel mai titrat club din Romania, Iuliu Muresan spera sa se bazeze si pe Nicolae Badea, fostul actionar al clubului.

"Jucatorii se vor inscrie in tabelul creditorilor si in functie de asta se va face planul de reorganizare. Acum se antreneaza bine, nu se pune problema sa nu se antreneze. Despre partidele amicale nu am discutat.

Cu domnul Badea am vorbit mai putin. E un om de incredere, are foarte multa experienta. E foarte aplecat spre Dinamo, spre proiect si ne bazam pe dansul", a spus Iuliu Muresan la Pro X.

Luni, Deian Sorescu a avut o interventie pentru PRO TV in care a explicat situatia clubului, vazuta prin ochii fotbalistilor: "Suntem dezamagiti si suparati pentru ca a fost un an greu. Asa cum stie toata lumea si noi, mereu, jucatorii am fost cei care am inteles si am lasat de la noi.

Baietii au renuntat la o parte din bani in decembrie daca nu ma insel, cand s-au renegociat contractele, li s-a promis atunci ca daca isi vor renegocia contractele si vor ajunge la o intelegere cu clubul sau cu cei din DDB de atunci, nu vor mai avea parte de restante financiare, nu s-a intamplat acest lucru.

S-au mai promis multe chestii de atunci. S-a promis ca se va pleca in vacanta cu minimul salariu luat, nu s-a intamplat nici acest lucru. Ni s-a promis ca atunci cand vom incepe pregatirea din acest sezon vor veni si vor discuta cu noi si vor baga in salariu inainte de a pleca in cantonamentul din Turcia, nu s-a intamplat nici acest lucru." (DETALII AICI)