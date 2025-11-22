Deși bavarezii au fost conduși cu 2-0 după primele 17 minute, echipa lui Vincent Kompany a demolat-o pe Freiburg cu 6-2, într-o partidă în care Bayern a marcat din toate pozițiile.

În minutul 12, Yuito Suzuki a profitat de o eroare defensivă și a deschis scorul. Doar cinci minute mai târziu, Johan Manzambi a făcut 2-0 pentru Freiburg.

Bayern s-a trezit însă rapid. Noua senzație a bavarezilor, Lennart Karl (17 ani), a dat semnalul revenirii în minutul 22. Golul egalizator a venit chiar înainte de pauză, în minutul 45+2, prin Michael Olise.

În repriza a doua, Bayern a defilat. După ce un gol al lui Karl a fost anulat de VAR, campioana Germaniei a apăsat accelerația. Upamecano a făcut 3-2 în minutul 55, Harry Kane, inevitabil, a înscris pentru 4-2 în minutul 60, Nicklas Jackson a dus scorul la 5-2 în minutul 78, iar Michael Olise a izbutit „dubla” în minutul 84 și a închis spectacolul: 6-2.

Bayern, desprinsă în fruntea Bundesligii

După această victorie clară, Bayern ajunge la 31 de puncte din 33 posibile, un start aproape perfect de sezon. Rivalele directe sunt deja la distanță. Bayer Leverkusen are 23 de puncte, iar Borussia Dortmund are 22.

Următorul meci pentru Bayern este unul de foc. Nemții vor face deplasarea pentru duelul cu Arsenal în UEFA Champions League.

