Rapid, VESTE URIASA. Primaria a gasit finantator: "Va prelua 50% din actiuni din sezonul urmator!" 

Favorita la promovarea in Liga 2, Rapid primeste o veste uriasa din partea primarului sectorului 1, Dan Tudorache.

La Rapid vine finantator un important afacerist din domeniul auto, care va prelua 50% din actiunile clubului.

"Cu siguranta va mai veni un actionar la Rapid. Domnul Angelescu are 40% acum. O sa il cunoasca toata lumea pe noul investitor la momentul respectiv. El va veni din Liga a II-a, iar cu siguranta Rapid va fi la vara in Liga a II-a. Eu il cunosc foarte bine, e un important om de afaceri, un importator de masini ca sa spun si asta. Nu a mai avut legatura cu fotbalul. El va avea 50% dintre actiuni", a afirmat Daniel Tudorache pentru AGERPRES.

Acesta ar fi al doilea investitor al clubului dupa omul de afaceri Victor Angelescu. In prezent, actionariatul clubului FC Rapid este urmatorul: 40% - Victor Angelescu prin Casazela Holding Company; 33,33% - Asociatia Club Sportiv Academia Rapid Bucuresti 1923; 26,67% - Ovidiu Burca.

Primaria sectorului 1 nu mai intra in actionariatului giulestean. "Primaria Sectorului 1 nu a intrat si nu va intra in actionariatul clubului Rapid. Au fost unele discutii, dar am primit un feedback de la cetateni ca ar fi bine sa nu folosim bani publici la un club de fotbal. Noi oricum nu am folosit pana acum niciun leu din bani publici in activitatea echipei Rapid. Dar noi avem alte posibilitati de a sprijini clubul".



Baza ProRapid trece la Sectorul 1

"Eu sper din saptamana in saptamana sa intre in sedinta de Guvern. Am promisiuni de la Teodorovici (n.r. - ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici). Am inteles ca toate aprobarile sunt obtinute de catre cei de la Ministerul Finantelor, care sunt promotorii acestei Hotarari de Guvern. Acum Pro Rapid tine de Ministerul de Finante, iar baza trebuie sa treaca la Primaria Capitalei, care e singurul administrator al Bucurestiului. Am vorbit deja cu primarul general, doamna Firea, si imediat cum baza ajunge acolo, va trece la Sectorul 1 printr-o hotarare a Consiliului General. Eu am fost la Pro Rapid, am vazut care e situatia, dar nu putem incepe lucrarile de amenajare atata timp cat nu e in administrarea Primariei Sectorului 1 sau a Primariei Capitalei. Nu putem investi niciun ban pentru ca atunci Curtea de Conturi iti imputa banii. Noi asteptam aceasta Hotarare de Guvern si sper ca pana la 1 iunie baza Pro Rapid sa ajunga la Primaria Sectorului 1", a explicat Daniel Tudorache.