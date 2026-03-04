Antrenorul Quique Sanchez Flores îl va înlocui pe argentinianul Eduardo German Coudet pe banca tehnică a echipei spaniole de fotbal Deportivo Alaves, aflată pe locul 16 în La Liga, cu contract până în iunie 2028, scrie EFE.

Clubul iberic a subliniat într-un comunicat de presă că noul antrenor are ''o experienţă solidă atât în La Liga, cât şi în competiţiile europene''.

Tehnicianul spaniol are în palmares Cupa UEFA și Supercupa Europei cu Atletico Madrid

Sanchez Flores, 61 ani, a antrenat echipe precum Valencia CF, Atletico Madrid, Getafe CF şi RCD Espanyol, printre altele.

El a condus peste 350 de meciuri în La Liga şi, la nivel internaţional, a antrenat echipa portugheză Benfica Lisabona, cu care a câştigat Cupa Ligii portugheze, şi pe Watford FC, în Premier League.

De asemenea, a câştigat Cupa UEFA şi Supercupa Europei cu Atletico Madrid.

''Experienţa sa în conducerea vestiarelor şi în ligi extrem de competitive este o garanţie pentru conducerea proiectului sportiv Alaves şi atingerea obiectivului de a rămâne în prima ligă încă un an'', a declarat clubul cu sediul în Vitoria.

Quique Sanchez Flores se va alătura imediat lui Deportivo Alaves, aflată la 3 puncte deasupra zonei retrogradării, şi va conduce echipa în meciul cu Valencia, de duminică, informează Agerpres.

Coudet va pregăti echipa argentiniană River Plate.