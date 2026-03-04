Argint european pentru România la schi-alpinism! Performanța incredibilă a lui Matei Petre

Cu o semifinală câştigată clar, de pe primul loc, Matei Petre a intrat în finală cu încredere şi determinare, confirmând forma excelentă şi încheind cursa pe locul al doilea în Europa.

Această medalie reprezintă nu doar o performanţă individuală deosebită, ci şi o dovadă a valorii noii generaţii de sportivi români, care duc mai departe spiritul competiţiei şi al excelenţei, notează pe Facebook Agenţia Naţională pentru Sport.

Aurul european a fost câştigat de sportivul ceh Jopek Franciszek, scrie News.ro.