Iordanescu, raspuns neasteptat! Ce a spus cand a fost intrebat: 'Cand iei titlul cu FCSB?'

Edi Iordanescu a castigat pentru prima oara in cariera titlul in Romania si a oferit un interviu, dupa realizarile din acest sezon.

Tehnicianul roman a preluat-o pe CFR Cluj in decembrie 2020 si a vorbit despre momentele dificile de pe banca "feroviarilor" si despre ce trebuie schimbat in mentalitatea echipei.

"A fost o provocare pentru mine, dar aveam incredere. Uitati-va la toate echipele din Liga 1 pe unde am fost, eu mi-am indeplinit mereu obiectivele, ba le-am si depasit. Asa si la CFR! Diferenta a fost ca la Pandurii, Astra si Gaz Metan am construit echipele de la zero, la CFR a fost un context diferit.

Si apropo de indoit, nu aveam cum sa luam titlul daca persoana principala care trebuie sa dea incredere si sa arate drumul, adica eu, as fi avut vreun dubiu.

Cele mai grele momente sunt atunci cand pierzi. Au fost cele doua esecuri din play-off, momentul Craiova si momentul Sepsi, care ne-au batut la Cluj. Le-am digerat greu, dar imediat am avut reactie. Urmatorul rezultat a fost victorie, cu Botosani si la Craiova. In rest lucrurile au fost echilibrate

Infrangerile sunt resimtite intr-o maniera foarte accentuata de toata lumea. Cred ca aici ar trebuie sa se schimbe putin lucrurile in viitor. Si infrangerile sunt parte din sport si poti invata din ele daca esti echilibrat. Daca ar fi sa schimb ceva, asta as face. Sa avem alta atitudine si mai mult echilibru si la momentele mai putin fericite.", a spus Edi Iordanescu, pentru Fanatik.

Intrebat daca va luat titlul vreodata cu FCSB, Iordanescu a dat un raspuns clar: "Am stilul meu, felul meu de a fi si nu stii niciodata in viata ce se poate intampla. Tot timpul voi ramane ancorat in valorile si-n principiile mele. Ma bucur ca am luat un titlu cu CFR si n-o sa ma dezic niciodata – si subliniaza acest niciodata – de culorile ros-albastre!

Am copilarit in acea curte si stiu ce inseamna pentru familia mea, dar si pentru mine aceste culori. Sunt antrenor profesionist, respect pe toata lumea si imi place sa castig".

Edi Iordanescu a refuzat prelungirea contractului si va pleca la finalul intelegerii. Potrivit GSP.ro, motivul pentru care antrenorul nu va mai continua la CFR Cluj este relatia proasta pe care a avut-o cu finantatorul echipei, Nelutu Varga.