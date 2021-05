Surpriza uriasa la Cluj! Iordanescu e tot mai aproape de plecarea de la echipa campioana! Ce antrenor de playoff vor ardelenii

Edi Iordanescu nu si-a prelungit contractul cu CFR Cluj.

Dupa ce a reusit sa aduca al 4-lea titlu consecutiv la Cluj, Edi Iordanescu e foarte aproape sa se desparta de echipa ardeleana. Conform celor de la fanatik, una dintre variantele la care se gandesc sefii campioanei este Leo Grozavo, antrenorul celor de la Sepsi, care la randul sau inca nu si-a prelungit contractul cu formatia covasneana. Dupa ultima partida a playoff-ului, Iordanescu a preferat sa evite un raspuns concret despre viitorul sau.



"E o seara de sarbatoare, ne bucuram. De maine, ne linistim si cu siguranta intr-o zi, maxim doua, o sa aveti o pozitie oficiala din partea mea, din partea clubului. Mi-am asumat contextul. Faptul ca suntem aici, inseamna ca am fost inspirat si am facut alegerile corecte.

Am crezut in echipa din prima clipa pana in ultima si echipa a raspuns exemplar. Nu vreau sa comentez. Toate contactele, telefoanele care au fost, au mers in plan secund. A primat obiectivul, interesul clubului si sunt momente pe care nu vreau sa le acaparez. Sunt despre CFR si despre echipa", a spus Edi Iordanescu, la finalul meciului cu FCSB.