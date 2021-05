Edi Iordanescu, adversarul lui Razvan Lucescu?! Antrenorul campioanei ar avea mai multe oferte din Grecia

Plecarea lui Edi Iordanescu de la Cluj pare din ce in ce mai posibila.

Dupa ce a reusit sa castige al 4-lea titlu consecutiv pentru Clujeni, Edi Iordanescu este pe picor de plecare din ardeal. Conform playsport, relatia cu Nelutu Varga, patronul CFR-ului, a fost una rece, lipsita de comunicare, iar antrenorul a decis ca nu-si va mai prelungi contractul cu echipa, avand mai multe oferte din campionatul Greciei.

In 2019, pe cand pregatea pe Gaz Metan, Iordanescu a fost dorit de Atromitos, iar acum, se pare ca AEK Atena este interesata de antrenorul roman, care beneficiaza de rezonanta numelui, tatal sau fiind selectioner al nationalei intre 1998 si 1999, anunta playsport.



In cazul in care se va decide sa faca pasul catre campionatul grec, Iordanescu se va duela cu Razvan Lucescu, revenit la Paok, cu care a castigat campionatul in urma cu doua sezoane. La AEK, romanul l-ar putea antrena pe Ionut Nedelcearu, fostul fundas al lui Dinamo, transferat in vara anului trecut de greci, unde este om de baza in echipa.