”Câinii” au fost cei care au deschis scorul pe ”Oblemenco” prin Nikita Stoinov, care a deviat un șut expediat de Cristi Mihai și l-a păcălit pe Laurențiu Popescu. La următoarea fază, în minutul 60, Alex Cicâldău a restabilit egalitatea după o fază în care pasa lui Nsimba a ”anesteziat” întreaga apărare a lui Zeljko Kopic.

Același Nsimba a dus scorul la 2-1 în minutul 90+1 după o fază controversată, la care banca tehnică a lui Dinamo a cerut un ofsaid, iar oltenii au făcut un nou pas spre titlul așteptat de 35 de ani.

Andrei Nicolescu: ”Cu siguranță puteam mai mult”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a tras primele concluzii la finalul partidei și a scos în evidență faptul că echipa sa a pierdut foarte multe puncte în acest sezon cu goluri primite imediat după deschiderea scorului.

”Cu siguranță puteam mai mult. Din păcate, nu scăpăm de ceea ce ne urmărește în acest campionat: marcăm și imediat primim gol.

Cred că ține de modul în care vrei să joci meciurile. Echipa asta trebuie să învețe că, atunci când înscrie, trebuie să continue să joace. Dar este un lucru greu de schimbat atât de repede”, a spus Nicolescu, la Digi Sport.

Zeljko Kopic, revoltat din cauza arbitrajului

Imediat după meci, antrenorul „câinilor roșii”, Zeljko Kopic, și-a exprimat revolta pentru eroarea uriașă de arbitraj comisă de brigada condusă de Szabolcs Kovacs, care nu a semnalizat un ofsaid evident premergător golului marcat de Nsimba, chiar la autorul reușitei.

„Am auzit experții de la televizor că e ofsaid. Am fost frustrat pentru prima oară, dar acum nu pot decât să râd. S-a întâmplat în fața mea. Ce pot să spun după meci, dacă toată lumea spune că e ofsaid?

Nu e treaba mea să spun că e ofsaid, dar dacă experții spun nu e prima dată când pierdem din cauza arbitrajului într-un meci important. S-a întâmplat și cu Rapid”, a reacționat Zeljko Kopic, la flash-interviuri.