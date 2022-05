Ionuț Badea, iritat de ce a făcut Ilie Poenaru la UTA: "Lipsă de etică! A vorbit în numele clubului contactând jucători"

Ilie Poenaru a fost prezentat oficial luni, însă Ionuț Badea bănuiește că fostul tehnician de la Academica Clinceni sau Gaz Metan Mediaș semnase contractul cu mult timp înainte de finalul sezonului.

Ionuț Badea, iritat de ce a făcut Ilie Poenaru la UTA

Fostul antrenor de la UTA spune că și-a dat seama de acest lucru după ce a aflat că Ilie Poenaru a contactat cu un membru din staff-ul său și chiar începuse discuții cu fotbaliști pentru posibile transferuri în această vară.

"Inițial, odată cu venirea așa-zișilor noi acționari, gândurile s-au dus mai mult către zona asta de a nu continua pentru că deja ar fi avut un antrenor pregătit. După care, lucrurile s-au mai simplificat. Era evident pentru mine după ce a făcut noul antrenor conferința de presă că el a semnat chiar și înaintea mea, însă a avut două echipe la activ și nu putea să antreneze în momentul ăla.

Au fost niște semnale, care au fost date inclusiv de noul antrenor. Cu trei săptămâni înainte să se termine campionatul, mi-a sunat un membru din staff să îl întrebe dacă va continua cu el. Eu spun ce semnale am avut eu. A vorbit în numele clubului contactând jucători, întrebându-i dacă vor să vină la UTA Arad.

Astea sunt chestiuni care țin de etică. L-am și văzut vorbind că s-a retras din cursa pentru FC Argeș după ce Prepeliță a atins play-off-ul. Mi se pare o lipsă de etică.

Parcursul nostru a fost decent și era un club care susținea continuitatea antrenorului și stabilitatea pe bancă tehnic. Asta m-a dus cu gândul să-mi fac meseria până la final, iar la final să vedem ce se va întâmpla", a spus Ionuț Badea, la Digisport.

Ionuț Badea a preluat UTA pe 31 ianuarie 2022, iar în cele 16 meciuri pe banca tehnică a înregistrat șapte victorii, patru remize și cinci înfrângeri. Arădenii au încheiat campionatul pe locul 11, cu 33 de puncte.

Obiective mărețe pentru Ilie Poenaru la UTA Arad

Ilie Poenaru îşi propune ca obiectiv calificarea în play-off şi câştigarea Cupei României.

"În perioada următoare ne vom organiza, se vor schimba anumite lucruri pentru a deveni şi mai buni decât am fost. Eu îmi doresc să fim în primele şase locuri, pentru că e frumos acolo, e frumos să te baţi cu cele mai bune echipe. Eu am fost în play-off, ştiu cum e, am făcut şi puncte. Iar Cupa României este un obiectiv clar, vom încerca să ne batem pe toate planurile. Trebuie să schimbăm mentalitatea, pentru că jucătorul român se mulţumeşte cu puţin. Dar eu sunt educat altfel, cine nu doreşte meci de meci, că e amical sau nu, nu are cum să lucreze cu mine.

E clar că se vor pierde meciuri, dar e important cum pierzi. Trebuie să ai atitudine. În contract mi-am trecut podiumul, mi-am trecut câştigarea campionatului, a Cupei României, mi-am trecut calificarea în Conference League, am trecut pentru că am vrut să mă duc numai pe performanţă. Dar să nu vă gândiţi că sunt cine ştie ce sume în cazul în care vor realiza aceste lucruri. La Poli Timişoara am fost fotbalist, eu antrenez de 11 ani, nu are nicio treabă una cu alta. E total diferit. Ca fotbalist m-am simţit bine şi la Timişoara, şi la FC Argeş, peste tot unde am fost. Acum ca antrenor e cu totul altceva. Mă motivează tot ce se întâmplă la UTA", a precizat tehnicianul.