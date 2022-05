Ilie Poenaru, prezentat la UTA Arad! Primele transferuri rezolvate și anunț despre Claudiu Keșeru

Poenaru a declarat într-o conferinţă de presă că prin prisma tradiţiei noua sa formaţie trebuie să fie an de an pe poziţiile fruntaşe ale clasamentului Ligii I.

Ilie Poenaru, prezentat la UTA Arad

"Sunt onorat că mă aflu aici. E adevărat că au fost multe oferte, dar ceea ce se întâmplă în ultimul timp la Arad m-a făcut să aleg UTA, un club de tradiţie, foarte bine organizat şi care îţi poate oferi tot ceea ce ai nevoie pentru a face performanţă. Îmi doresc să facem lucruri bune împreună. E clar că UTA e un club care te obligă prin tradiţia pe care o are. Ştiu că e presiune, dar nu e nicio problemă, îmi place presiunea şi vreau să o am. Suporterii trebuie să îi faci fericiţi, aceşti oameni nu prea mai au răbdare, îşi doresc ca echipa să fie acolo sus. E şi normal, prin prisma tradiţiei, această echipă trebuie să fie acolo sus an de an. Asta e menirea noastră, să construim, să avem rezultate, să creştem jucători pe care să îi dăm la echipa naţională şi aşa mai departe", a afirmat el.

"E o altă etapă a vieţii mele de antrenor, e un alt nivel la UTA, e clar. Ca infrastructură pot să spun că şi la Clinceni am avut, la fel şi la Mediaş... dar emulaţia de aici şi stabilitatea financiară de la UTA nu se compară. Eu am fost ofertat de câteva luni de UTA. Am avut o întâlnire şi cu cei patru posibili investitori la club şi ei m-au făcut în proporţie de 100% să-mi pun semnătura pe contract azi. De asemenea, am discutat cu FC Argeş. De la FCSB a fost ceva, dar nimic concret, discuţii cu anumiţi oameni ai domnului Becali. Cu dânsul nu am vorbit", a adăugat antrenorul.

Poenaru îşi propune ca obiectiv calificarea în play-off şi câştigarea Cupei României.

"În perioada următoare ne vom organiza, se vor schimba anumite lucruri pentru a deveni şi mai buni decât am fost. Eu îmi doresc să fim în primele şase locuri, pentru că e frumos acolo, e frumos să te baţi cu cele mai bune echipe. Eu am fost în play-off, ştiu cum e, am făcut şi puncte. Iar Cupa României este un obiectiv clar, vom încerca să ne batem pe toate planurile. Trebuie să schimbăm mentalitatea, pentru că jucătorul român se mulţumeşte cu puţin. Dar eu sunt educat altfel, cine nu doreşte meci de meci, că e amical sau nu, nu are cum să lucreze cu mine.

E clar că se vor pierde meciuri, dar e important cum pierzi. Trebuie să ai atitudine. În contract mi-am trecut podiumul, mi-am trecut câştigarea campionatului, a Cupei României, mi-am trecut calificarea în Conference League, am trecut pentru că am vrut să mă duc numai pe performanţă. Dar să nu vă gândiţi că sunt cine ştie ce sume în cazul în care vor realiza aceste lucruri. La Poli Timişoara am fost fotbalist, eu antrenez de 11 ani, nu are nicio treabă una cu alta. E total diferit. Ca fotbalist m-am simţit bine şi la Timişoara, şi la FC Argeş, peste tot unde am fost. Acum ca antrenor e cu totul altceva. Mă motivează tot ce se întâmplă la UTA", a precizat tehnicianul.

UTA pregătește transferuri. Claudiu Keșeru, pe lista lui Ilie Poenaru

În perioada următoare, UTA îi va transfera pe Erjon Hoxhallari de la KF Tirana şi Cristian Maxim de la Gaz Metan Mediaş.

"Putem vorbi despre Erjon Hoxhallari, fundaş central care chiar a primit convocare pentru meciurile naţionalei Albaniei. De asemenea, am reuşit să îl aduc pe Cristian Maxim de la Gaz Metan Mediaş, el poate juca fundaş dreapta sau stânga. Apoi suntem în discuţii cu Raul Şteau, pentru că avem nevoie de dubluri. Vedem ce se va întâmpla în zilele următoare. Sunt mulţi jucători cu care am lucrat şi care îşi doresc să vină aici. Dar nu se poate să vină toţi, pentru că şi aici sunt jucători foarte buni. În plus, trebuie să ne încadrăm în bugetul din sezonul recent încheiat, de aceea caut jucători care să poată evolua pe două posturi", a explicat tehnicianul.

Acesta încearcă şi transferul atacantului Claudiu Keşeru, ultima oară la FCSB. "Claudiu Keşeru e un jucător pe care îl doresc. El are mulţi critici, care se leagă poate de vârsta lui, dar eu ştiu ce potenţial are Keşeru. Iar în momentul ăsta Keşeru are 4 sau 5 oferte din România, are şi din Qatar. Am avut o discuţie cu el, nu ascund. El s-ar plia foarte bine pe sistemul pe care vreau să-l folosesc. Nu ştiu dacă putem să îl aducem, e o luptă grea cu alte cluburi, dar eu mi-l doresc. Şi el cântăreşte, pentru că a avut o discuţie şi cu Edi Iordănescu şi i-a spus că încă vrea să joace pentru echipa naţională", a precizat el.

Staff-ul condus de Ilie Poenaru la UTA va fi format din antrenorul secund Marin Dună, antrenorul cu portarii Gabriel Vasiliu, analistul video Gabriel Glăvan şi preparatorii fizici Alexandru Petcu şi Vlad Nicoară.

Lotul echipei UTA se va reuni la 13 iunie, iar în perioada 20 iunie - 1 iulie este programat un stagiu de pregătire în Slovenia în care se vor disputa 3-4 meciuri amicale cu adversari care urmează să fie anunţaţi.

În vârstă de 45 de ani, Ilie Poenaru îl înlocuieşte la conducerea echipei UTA pe Ionuţ Badea, antrenor al cărui contract scadent la finalul sezonului nu a mai fost prelungit. Poenaru a mai condus în cariera sa formaţiile FC Voluntari, Academica Clinceni şi Gaz Metan Mediaş.

