Ionuț Badea a plecat de la UTA Arad! Drum liber pentru Ilie Poenaru

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani a preluat echipa pe 31 ianuarie, înaintea meciului cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, prilej cu care a reuşit şi prima victorie pe banca tehnică (1-0).

Ionuț Badea a plecat de la UTA Arad!

''Îi mulţumim pentru aportul adus în aceste trei luni şi jumătate, după ce a preluat echipa într-un moment greu şi a asigurat linişte, stabilitate şi continuitate'', transmite clubul, potrivit Agerpres.

UTA precizează că Ionuţ Badea le-a oferit şansa debutului în Liga I juniorilor Alexandru Pătlăgică, Fabiano Cibi, Denis Hrezdac şi Rareş Pop, în timp ce alţi doi, Alexandru Roşca şi Darius Iurasciuc, au avut ocazia să facă parte din lotul primei echipe.

Badea l-a înlocuit pe Laszlo Balint, care a lăsat echipa pe locul 10 (după 23 de etape). UTA s-a clasat pe locul 11 în clasamentul final.

Pe lângă jucătorii care au angajamente deja încheiate şi pentru sezonul viitor, Ubbink, Batha, Otele, Vukcevic, Isac şi Miculescu, UTA le-a prelungit contractele altor trei jucători, portarul Balauru şi fundaşii centrali Benga şi Erico.

Ilie Poenaru, favorit să preia UTA Arad

Deși s-a scris că antrenorul a semnat deja cu UTA Arad, Poenaru a refuzat să confirme, joi, însă a recunoscut că discuțiile sunt foarte avansate și așteaptă un anunț oficial din partea clubului.

"Vom vedea, suntem în discuții foarte avansate și cred că ar fi cel mai indicat să las clubul să anunțe dacă vom avea această colaborare și când. Da, au fost mai multe cluburi interesante, am avut și discuții, dar deocamdată sunt în discuții foarte avansate, trebuie să recunosc, cu UTA Arad.

Este un club de tradiție, un club foarte bine organizat, este o emulație foarte bună acolo și e clar că nu își dorește decât să facă performanță de la an la an. E minunat ce se întâmplă, am observat că tribunele sunt pline meci de meci, asta este cel mai important, să atragem acești oameni, ceea ce se întâmplă la Arad", a spus Ilie Poenaru, la Ora Exactă în Sport.