”Marinarii” s-au despărțit la finalul sezonului de Flavius Stoican, care îl înlocuise în play-out pe Ianis Zicu. Farul s-a înțeles în cele din urmă cu Ioan Ovidiu Sabău, care vine să redreseze Farul în urma unui sezon salvat în ultima secundă.

Constănțenii au jucat baraj pentru menținere/promovare în Superliga României cu divizionara secundă Chindia Târgoviște, cu care a remizat în tur și pe care a învins-o în retur la loviturile de departajare.

Ioan Ovidiu Sabău a spus ce caută la Farul: ”Dacă sunt probleme, voi încerca să-i ajut”

La conferința de prezentare a lui Sabău, antrenorul a spus că are nevoie de jucători cu experiență, care să-și asume să fie lideri. Mai mult decât atât, tehnicianul a evidențiat și că îi plac fotbaliștii cu personalitate.

”Avem nevoie de jucători cu experiență, care să își asume responsabilitatea și să fie lideri. Asta caut.

Dacă sunt probleme, voi încerca să-i ajut pe acei jucători să însemne cu adevărat ce înseamnă să fii lider.

Îmi plac jucătorii cu personalitate, chiar dacă nu sunt foarte cuminți, dar în teren trebuie să demonstreze că sunt dedicați acestei echipe și își respectă fanii”, a spus Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău a venit la Farul Constanța după ce a pregătit-o în perioada 2023-2025 pe ”U” Cluj

Ce a mai spus Sabău la conferința de prezentare

”Vin la un club impecabil, foarte bine organizat. Puține cluburi din România au astfel de condiții. Există stabilitate financiară și e o plăcere să am o sală de forță, să am toate condițiile. Cred că este în primele 3-4 cluburi din România ca organizare și infrastructură. Vreau să avem o colaborare corectă.

E o provocare distanța față de familia. Va fi un an greu pentru mine. Mă simt foarte responsabil și nu vreau să îi dezamăgesc pe cei doi prieteni cu care am colaborat și cu care sunt în relații foarte bune. Mă adaptez la ceea ce am ca buget. Vrem să facem cât mai puține greșeli. Am o perioadă în care va trebui să evaluez fiecare jucător.

Atunci când voi lua o decizie, vreau să fiu foarte atent și să fac cât mai puține greșeli, să nimerim niște jucători care să aibă caracter, să aibă foame de performanță, să fie antrenabili. Acești jucători care își doresc să se antreneze vor progresa”, a mai spus Sabău.