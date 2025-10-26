Ioan Becali, detalii despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: „Fratele meu a vorbit”

CFR Cluj a pierdut, scor 0-2, duelul cu Farul din etapa a 14-a din Superliga și se află pe locul 13 în campionat, la șase „lungimi” de zona play-off-ului.

Ardelenii l-au dat afară pe Andrea Mandorlini și vor să îl readucă pe Dan Petrescu, dar rămâne de văzut dacă antrenorul român va accepta să revină la CFR.



Ioan Becali, despre Dan Petrescu: „Fratele meu a vorbit”



Pe lângă rezultatele dezamăgitoare din startul sezonului, Dan Petrescu a plecat din Gruia și din cauza unor probleme de sănătate, astfel că aceleași probleme l-ar putea face pe „bursucul” să refuze revenirea pe banca ardelenilor.

Ioan Becali a vorbit despre situația de la CFR Cluj și a lăudat alegerea noului președinte, dar nu știe dacă Dan Petrescu va fi noul antrenor al echipei lui Nelu Varga.

Agentul a dezvăluit că fratele său, Victor Becali, ar fi vorbit cu „bursucul”, dar nu știe ce decizie va lua în final Dan Petrescu.

