Cele două echipe își dau întâlnire pe Arena Națională în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va conta pentru etapa #19 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și Facebook Sport.ro.



Ultimul duel dintre Dinamo și FCSB a avut loc în turul sezonului regulat, la începutul lunii august, moment în care ”câinii” au profitat de startul modest de sezon al roș-albaștrilor și s-au impus tot pe Arena Națională cu 4-3.



Întrebat despre derby-ul FCSB - Dinamo, Ioan Becali a răspuns categoric: ”Pentru asta joacă!”



Marți a avut loc evenimentul VOYO de lansare al documentarului Il Fenomeno - Povestea unui superstar, dedicat lui Adrian Mutu, unde a fost prezent și impresarul Ioan Becali.



Într-o discuție cu reprezentanții mass-media, Ioan Becali a fost întrebat și despre derby-ul FCSB - Dinamo de sâmbătă seară.



”E un derby în care FCSB își joacă continuitatea pentru a intra în play-off. Dinamo joacă să rămână la bătaie pentru primele trei locuri”, a spus Ioan Becali.



FCSB se află pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. După 18 etape, roș-albaștrii au bifat șase victorii, șase remize și șase eșecuri și se situează la două lungimi de play-off.



Dinamo completează podiumul cu 34 de puncte. Echipa lui Zeljko Kopic a înregistrat nouă victorii, a consemnat șapte rezultate de egalitate și a fost înfrântă de două ori.

