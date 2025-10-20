Unicul gol al partidei a fost reușit de Denis Radu, în minutul 77, după o fază verificată aproape cinci minute în camera VAR.



Întrebat dacă CFR mai are șanse la titlu, Kurt Zouma a fost sincer



Meciul de la Ploiești a adus însă și câteva premiere. Islam Slimani și Kurt Zouma, fostul fundaș al lui Chelsea, au fost titulari pentru prima dată, la fel ca atacantul italian Cernigoi. În schimb, Louis Munteanu a lipsit, accidentat în duelul cu Csikszereda.



La final, Zouma a vorbit deschis despre forma slabă a echipei, dar a transmis un mesaj optimist suporterilor clujeni.



„Nu poți spune că e vina apărării în mod special, ci a întregii echipe. Golul de astăzi a fost o deviere, nu poți face mare lucru în astfel de cazuri.



Ce putem spune este că nu am putut face mai mult. Cred că echipa trebuie să se mobilizeze și să se pregătească pentru următorul meci.



Totul este posibil. Știm că nu am început bine, dar campionatul este lung și noi continuăm să credem. Ca echipă, ca o familie, trebuie să revenim la victorii. Și cred că putem realiza asta.



Sunt 100% refăcut. Mi-am revenit complet. Este o ligă bună, un fotbal complet, îmi place campionatul de aici. Sunt meciuri dificile, așa cum a fost cel de astăzi. Câștigarea nu este ușoară, dar ne vom concentra pe noi înșine.



Trebuie să câștigăm titlul. CFR câștigă titlul și de asta suntem aici. Știm că trecem printr-o perioadă proastă, dar sperăm să ne revenim în perioada următoare”, a declarat Kurt Zouma după meci.



Formația lui Andrea Mandorlini are o singură victorie în ultimele 12 meciuri din campionat și se îndepărtează tot mai mult de lupta pentru primele locuri.

