Întoarcerea fiului risipitor?! Ce lovitură ar pregăti Gigi Becali la FCSB după încă un titlu ratat 

Finanțatorul de la FCSB a anunțat mai multe plecări de la echipă, precizând că fotbaliștii cărora le expirau contractele în această vară nu vor primi noi înțelegeri. Mai mult decât atât, Gigi Becali dezvăluia că urmează și scăderi salariale, iar una dintre condițiile ca Elias Charalambous să continue este să accepte un salariu mai mic.

Omul de afaceri a precizat și că va face transferuri doar dacă va reuși să vândă și să încaseze sume importante în schimbul jucătorilor săi. În cursul zilei de marți, Becali însă dezvăluia că ar pregăti revenirea unui fost jucător de-ai săi, fără însă să dea un nume.

Gigi Becali, gata să își aducă înapoi favoritul la echipă

Jucătorul pe care Gigi Becali și-ar dori să îl aducă înapoi la FCSB ar fi fostul căpitan al echipei sale, Florin Tănase (28 ani), după cum informează fanatik. Patronul ar insista pentru mutare, asta și în contextul în care fotbalistul român nu ar mai fi dorit la Al-Jazira, echipă care a plătit 3 milioane de euro în schimbul său în august 2022.

Sursa citată dezvăluie că Gigi Becali îl dorește însă sub formă de împrumut pe Florin Tănase și ar fi dispus să suporte și o parte din salariul jucătorului, care ajunge la 100.000 de euro lunar în Emiratele Arabe Unite. Contractul fostului căpitan de la FCSB expiră în vara anului următor.

24 de meciuri a jucat pentru Al-Jazira, timp în care a înscris șase goluri și a dat și trei pase de gol.

18 meciuri a jucat în echipa națională a României, având și două goluri marcate.

4 milioane de euro este cota lui Florin Tănase conform Transfermarkt.

Gigi Becali a anunțat lista plecărilor de la FCSB

Ieri, Gigi Becali anunța lista cu primii jucători care se despart de FCSB. Este vorba despre Joonas Tamm, Deian Sorescu, Iulian Cristea, Billel Omrani, Boban Nikolov și Valentin Crețu. Cei șase își încheie contractele la finalul acestui sezon și nu vor prelungi.

"Tamm, la revedere, am încheiat cu el. Am încheiat cu Tamm, cu Cristea, Omrani, Boban Nikolov, Crețu. Cu Oaidă nu, vreau ceva bani pe el, 100.000 sau 200.000. Am încheiat contractul cu ei.

La Cristea mi-e frică că îl ia Hagi și îl face fotbalist. El face fotbaliști din nimic. Tu n-ai văzut? Până la urmă, o să le pun la clauze, că le dau drumul liber, dar n-au voie să meargă la Farul. Glumesc, să se ducă băiatul.

Dawa are contract. Ce pot să-i fac? Rămâne, dar vom angaja un antrenor care să-i spună să paseze, să nu-i fie frică. Dawa e puternic, foarte puternic și ne bazăm pe el

Sorescu, da, e al șaselea jucător. Ce să fac cu Sorescu? Îi mulțumesc pentru ce a făcut, dar nu îi mulțumesc că... păi, ce a făcut Borza pe acolo?! Am zis să intre Cordea și să stea lângă Borza. A făcut Borza ce a vrut pe acolo. Eu mi-am dat seama că Sorescu nu e fundaș. El ne-a ajutat într-un fel și... dacă vor să ni-l mai lase împrumut, dar nu putem să dăm bani. Trebuie să dăm 900.000 pe el.", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Astăzi, Gigi Becali ar fi ajuns la un acord și cu Răzvan Oaidă pentru despărțire. Mijlocașul central, care mai avea un an de contract, și-ar fi reziliat astăzi înțelegerea pe cale amiabilă, anunță Playsport.

Vestea vine la doar o zi după ce Gigi Becali spunea că ar vrea să se despartă și de Oaidă, însă și-ar dori să încaseze o sumă de bani cuprinsă între 100.000 și 200.000 de euro. Până la urmă, Becali s-ar fi răzgândit și l-ar fi lăsat pe mijlocaș să plece gratis.

Oaidă, aflat la FCSB din 2019, când a fost cumpărat de la FC Botoșani pentru 700.000 de euro, a strâns 122 de meciuri, 7 goluri și are în palmares Cupa României din 2020.

În acest sezon, fostul internațional U21 născut la Petroșani a jucat în 34 de meciuri și a oferit două pase decisive.