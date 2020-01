Le-a furat fericirea! Sevilla a marcat pe Bernabeu in meciul cu Real Madrid, dar arbitrul le-a anulat golul cu ajutorul VAR! Ce s-a intamplat! VIDEO

Moment controversat la meciul dintre Real Madrid - Sevilla.

Real Madrid joaca la aceasta ora cu Sevilla, pe Santiago Bernabeu, meci contand pentru etapa cu numarul 20 din La Liga. In minutul 31 al partidei, Sevilla a primit o lovitura de colt executata de Ever Banega. Acesta a trimis mingea perfect in careu, iar Luuk de Jong a marcat cu o lovitura de cap. Arbitrul a vrut sa verifice validitatea golului cu ajutorul arbitrajului video, iar dupa consultarea acestuia, golul a fost anulat pe motiv de offside.