Întăriri pentru Daniel Pancu după un nou succes în SuperLiga: „60-70% la următorul meci”

Aflată la al 6-lea an în SuperLiga, Rapid dorește calificarea în cupele europene. Daniel Pancu a fost instalat în această vară la cârma echipei, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Întăriri pentru Daniel Pancu după 2-1 cu Voluntari

Rapid a confirmat forma bună și în etapa a 9-a din SuperLiga. Giuleștenii s-au impus în fața lui FC Voluntari, scor 2-1, iar la o zi distanță au primit vești importante.

Mai exact, Victor Angelescu a anunțat faptul că jucătorul Claudiu Petrila va fi apt abia după pauza echipelor naționale. Întrebat despre situația lui Marian Aioani, președintele de la Rapid a expus că portarul va, în proporție de 60-70%, pentru partida cu FC Argeș.

„Petrila va fi apt după pauza echipelor naționale, a reînceput antrenamentele cu prima echipă și după pauză va fi apt. Ungureanu, copilul din poartă, e un portar talentat, produs de către Academia Rapidului. A făcut două sezoane bune, unul cu Sepsi, altul cu Corvinul și are o perspectivă bună. A avut meciuri foarte bune și chiar cred că l-a înlocuit cu brio pe Aioani.

Din ce știu și Aioani va fi apt curând, chiar pentru meciul cu FC Argeș, din etapa următoare. Aș spune 60-70% va fi apt la următorul meci“, a declarat Victor Angelescu, potrivit Fanatik.