Întăriri pentru Daniel Pancu după un nou succes în SuperLiga: „60-70% la următorul meci”

Întăriri pentru Daniel Pancu după un nou succes în SuperLiga: „60-70% la următorul meci” Superliga Danpancu
SPORT.RO
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Vești bune pentru Daniel Pancu după Rapid - FC Voluntari 2-1.

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Aflată la al 6-lea an în SuperLiga, Rapid dorește calificarea în cupele europene. Daniel Pancu a fost instalat în această vară la cârma echipei, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Întăriri pentru Daniel Pancu după 2-1 cu Voluntari

Rapid a confirmat forma bună și în etapa a 9-a din SuperLiga. Giuleștenii s-au impus în fața lui FC Voluntari, scor 2-1, iar la o zi distanță au primit vești importante.

Mai exact, Victor Angelescu a anunțat faptul că jucătorul Claudiu Petrila va fi apt abia după pauza echipelor naționale. Întrebat despre situația lui Marian Aioani, președintele de la Rapid a expus că portarul va, în proporție de 60-70%, pentru partida cu FC Argeș. 

„Petrila va fi apt după pauza echipelor naționale, a reînceput antrenamentele cu prima echipă și după pauză va fi apt. Ungureanu, copilul din poartă, e un portar talentat, produs de către Academia Rapidului. A făcut două sezoane bune, unul cu Sepsi, altul cu Corvinul și are o perspectivă bună. A avut meciuri foarte bune și chiar cred că l-a înlocuit cu brio pe Aioani.

Din ce știu și Aioani va fi apt curând, chiar pentru meciul cu FC Argeș, din etapa următoare. Aș spune 60-70% va fi apt la următorul meci“, a declarat Victor Angelescu, potrivit Fanatik.

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Petrila
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De când nu a mai jucat Claudiu Petrila

Vestea revenirii lui Claudiu Petrila în lot este una importantă, în condițiile în care acesta nu a mai evoluat de la începutul lunii august, de la un 0-0 cu UTA.

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Claudiu Petrila
  • 105 meciuri, 20 de goluri și 31 de pase decisive a adunat atacantul la Rapid
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