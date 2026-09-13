„Cel mai bun transfer” al Rapidului încă își caută echipă: „Vom rezilia!”

Sosit în fotbalul românesc cu așteptări mari în vara anului 2024, la recomandarea lui Neil Lennon , goalkeeper-ul de 34 de ani se află acum într-o situație neașteptată. Siegrist își caută echipă încă din 1 iulie 2026, când i-a expirat împrumutul la Genoa.

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Acord amiabil pentru despărțire

Victor Angelescu a explicat situația elvețianului care a bifat 15 meciuri oficiale în tricoul vișiniu, menținând poarta intactă în șase partide. Acționarul a menționat că părțile s-au înțeles fără a fi inițiată vreo procedură disciplinară, după ce fotbalistul a refuzat să revină la echipă în urma împrumutului nereușit din Serie A, la Genoa.

„Cu Siegrist o închidem, nu-i o problemă cu el. E clar că vom închide relațiile. Vom rezilia contractul. Deja suntem în discuții”, a transmis Angelescu, potrivit Fanatik.

Despre un posibil proces și recuperarea banilor, oficialul a adăugat: „Nu, nu. Avem o înțelegere cu Ben (Benjamin). În momentul în care își va găsi echipă, va pleca și noi vom primi o sumă de bani. Nu este o sumă foarte mare. El este în negocieri cu mai multe echipe”, a mai spus acționarul minoritar al Rapidului.

Rămâne de văzut când își va găsi portarul evaluat la 400.000 de euro un nou angajament. Cert este că nu va reveni în Giulești.

„Sută la sută e cel mai bun transfer (n.r. Siegrist)”, spunea Angelescu în momentul sosirii fotbalistului elvețian în Giulești.