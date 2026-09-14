Dinamo a plătit 600.000 de euro pentru un adevărat „magician”: „Foarte, foarte talentat!”

Dinamo a plătit 600.000 de euro pentru transferul mijlocașului francez, care avea 32 de ani la acel moment. Fernandes venea de la Beitar Ierusalim și avea un CV important. Înainte de Dinamo, jucase la Rennes, Fulham, Rangers, Marseille, Southampton și Bolton.
La Southampton, francezul a avut cea mai lungă perioadă din carieră. A strâns 105 apariții, șase goluri și cinci pase decisive. În 2003 a fost pe teren în finala Cupei Angliei dintre Southampton și Arsenal, câștigată de „tunari” cu 1-0.
„Magicianul” Fabrice Fernandes: „Foarte, foarte talentat!”
La Dinamo, Fernandes nu a reușit însă să confirme. A bifat doar șapte meciuri în prima ligă și nu a marcat niciun gol. A făcut parte din lotul campioanei în sezonul 2006/07 și a fost pe teren inclusiv în derby-ul cu Steaua, câștigat de Dinamo cu 4-2 în Ghencea.
Nițu spune că, în ciuda numărului redus de apariții, Fernandes avea calități tehnice deosebite și își impresiona colegii la antrenamente.
„Și străinii care vin în prezent la noi... Ce străini veneau înainte? Aveau calitate! Mi-aduc aminte de Fabrice Fernandes, cel care a fost la Dinamo! Îl luaseră din Israel. Niște calități...! Dacă-l vedeai în primă fază, ziceai: «Hai, mă, ce jucător e ăsta?». Abia venea la antrenament, abia se descălța... Dar când intra pe teren și avea mingea... Magician! Foarte, foarte talentat!”, a spus Andrei Nițu pentru GSP.
Relația dintre Fernandes și Mircea Rednic s-a deteriorat în a doua parte a anului 2007. Antrenorul l-a scos din lot și a criticat atitudinea francezului la antrenamente, iar colaborarea cu Dinamo s-a încheiat după doar un sezon.
Fernandes a plecat ulterior în Franța, la Le Havre, în anul 2008, iar la șase luni distanță acolo avea să-și încheie cariera.