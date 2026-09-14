Dinamo a plătit 600.000 de euro pentru un adevărat „magician”: „Foarte, foarte talentat!”

Dinamo a plătit 600.000 de euro pentru transferul mijlocașului francez, care avea 32 de ani la acel moment. Fernandes venea de la Beitar Ierusalim și avea un CV important. Înainte de Dinamo, jucase la Rennes, Fulham, Rangers, Marseille, Southampton și Bolton.

La Southampton, francezul a avut cea mai lungă perioadă din carieră. A strâns 105 apariții, șase goluri și cinci pase decisive. În 2003 a fost pe teren în finala Cupei Angliei dintre Southampton și Arsenal, câștigată de „tunari” cu 1-0.

„Magicianul” Fabrice Fernandes: „Foarte, foarte talentat!”

La Dinamo, Fernandes nu a reușit însă să confirme. A bifat doar șapte meciuri în prima ligă și nu a marcat niciun gol. A făcut parte din lotul campioanei în sezonul 2006/07 și a fost pe teren inclusiv în derby-ul cu Steaua, câștigat de Dinamo cu 4-2 în Ghencea.