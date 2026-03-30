Întărire pentru Mirel Rădoi! FCSB a făcut anunțul

Ofri Arad (27 de ani) se pregătește să revină pe teren după accidentarea pe care a suferit-o la chiar primul antrenament al lui Mirel Rădoi după revenirea la FCSB.

Ofri Arad, pe cale să revină la FCSB

Mijlocașul israelian a suferit o entorsă destul de gravă, însă perioada de absență este pe cale să se încheie. FCSB a anunțat că Ofri Arad se pregătește individual, iar de săptămâna următoare se va putea antrena alături de echipă.

"Ofri Arad se pregătește intens pentru a reveni, începând cu săptămâna viitoare, la antrenamente alături de colegii săi", a transmis campioana.

În aceste condiții, Ofri Arad va rata și meciul cu FC Botoșani, programat vineri, însă israelianul ar putea fi apt de la partida cu Oțelul Galați, care se va disputa pe 11 aprilie, în runda a patra din play-out.

Sosit în ianuarie la FCSB, Ofri Arad a jucat în doar 3 partide - în total aproximativ 100 de minute strânse în duelurile cu Metaloglobus (4-1), UTA (4-2) și U Cluj (1-3).