Întărire pentru Mirel Rădoi! FCSB a făcut anunțul

Mirel Rădoi se va putea baza curând pe un nou jucător la FCSB.

Ofri Arad (27 de ani) se pregătește să revină pe teren după accidentarea pe care a suferit-o la chiar primul antrenament al lui Mirel Rădoi după revenirea la FCSB.

Ofri Arad, pe cale să revină la FCSB

Mijlocașul israelian a suferit o entorsă destul de gravă, însă perioada de absență este pe cale să se încheie. FCSB a anunțat că Ofri Arad se pregătește individual, iar de săptămâna următoare se va putea antrena alături de echipă.

"Ofri Arad se pregătește intens pentru a reveni, începând cu săptămâna viitoare, la antrenamente alături de colegii săi", a transmis campioana.

În aceste condiții, Ofri Arad va rata și meciul cu FC Botoșani, programat vineri, însă israelianul ar putea fi apt de la partida cu Oțelul Galați, care se va disputa pe 11 aprilie, în runda a patra din play-out.

Sosit în ianuarie la FCSB, Ofri Arad a jucat în doar 3 partide - în total aproximativ 100 de minute strânse în duelurile cu Metaloglobus (4-1), UTA (4-2) și U Cluj (1-3).

Israelienii surprinși de felul în care se reface Ofri Arad

Presa din Israel anunță că progresul fotbalistului este unul remarcabil, iar recuperarea lui Ofri Arad este ”peste așteptări”.

Sport5.co.il se întreabă însă dacă faptul că Ofri Arad s-a recuperate mai repede decât se anticipa va fi suficient pentru a-l face pe Gigi Becali să își schimbe părerea despre închizătorul israelian.

Va reuși să își spele imaginea? Ofri Arad se luptă să își găsească un loc la FCSB, dar a primit recent vești bune. Arad progresează mai rapid decât se aștepta și ar putea fi apt pentru primul meci al lui FCSB după pauza internațională, împotriva Botoșaniului”, au scris israelienii.

Patronul de la FCSB l-a criticat fără menajamente pe Arad și a mărturisit că s-ar fi așteptat la mai mult din partea israelianului în vârstă de 27 de ani trecut pe la Maccabi Haifa și Kairat Almaty.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei
După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei
ULTIMELE STIRI
La două zile după ce s-a aflat că Blănuță nu vrea să mai audă de Ucraina, atacantul a avut parte de o surpriză
La două zile după ce s-a aflat că Blănuță nu vrea să mai audă de Ucraina, atacantul a avut parte de o surpriză
Mourinho a văzut Portugalia fără Ronaldo și s-a lămurit: "Oamenii tot cer să nu mai fie convocat"
Mourinho a văzut Portugalia fără Ronaldo și s-a lămurit: "Oamenii tot cer să nu mai fie convocat"
Cel mai dorit atacant din Europa: Barcelona, PSG și Milan fac licitație!
Cel mai dorit atacant din Europa: Barcelona, PSG și Milan fac licitație!
Cătălin Moroșanu, "dezvăluire-provocare": "Nimeni din România nu vrea să se bată cu el, pe reguli de MMA, la categoria grea" / "Să mă contrazică cineva!"
Cătălin Moroșanu, "dezvăluire-provocare": "Nimeni din România nu vrea să se bată cu el, pe reguli de MMA, la categoria grea" / "Să mă contrazică cineva!"
Gigi Becali spune cine va fi căpitanul României în mandatul noului selecționer: "Ar fi rușinos să nu-i dea banderola!"
Gigi Becali spune cine va fi căpitanul României în mandatul noului selecționer: "Ar fi rușinos să nu-i dea banderola!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB începe negocierile pentru următorul transfer: ”Așa a rămas”

FCSB începe negocierile pentru următorul transfer: ”Așa a rămas”

Gică Hagi, dat de gol: ”Director tehnic cu atribuții foarte mari”

Gică Hagi, dat de gol: ”Director tehnic cu atribuții foarte mari”

Reghecampf, distrus: „Un laș cu gândire medievală!“. Românul, în centrul unui scandal monstru

Reghecampf, distrus: „Un laș cu gândire medievală!“. Românul, în centrul unui scandal monstru

Ar fi mutarea verii! FCSB a primit undă verde pentru transferul tricolorului

Ar fi mutarea verii! FCSB a primit undă verde pentru transferul tricolorului

Cuvintele lui Mircea Lucescu după ce a leșinat i-au șocat și pe jurnaliștii de la Goal

Cuvintele lui Mircea Lucescu după ce a leșinat i-au șocat și pe jurnaliștii de la Goal

Filmul îngrozitor al leșinului lui Mircea Lucescu! Selecționerul a fost resuscitat în fața jucătorilor

Filmul îngrozitor al leșinului lui Mircea Lucescu! Selecționerul a fost resuscitat în fața jucătorilor



Recomandarile redactiei
La două zile după ce s-a aflat că Blănuță nu vrea să mai audă de Ucraina, atacantul a avut parte de o surpriză
La două zile după ce s-a aflat că Blănuță nu vrea să mai audă de Ucraina, atacantul a avut parte de o surpriză
Mourinho a văzut Portugalia fără Ronaldo și s-a lămurit: "Oamenii tot cer să nu mai fie convocat"
Mourinho a văzut Portugalia fără Ronaldo și s-a lămurit: "Oamenii tot cer să nu mai fie convocat"
Gigi Becali spune cine va fi căpitanul României în mandatul noului selecționer: "Ar fi rușinos să nu-i dea banderola!"
Gigi Becali spune cine va fi căpitanul României în mandatul noului selecționer: "Ar fi rușinos să nu-i dea banderola!"
Lucescu a dictat! Patru modificări în primul ”11” al naționalei la amicalul cu Slovacia față de barajul cu Turcia
Lucescu a dictat! Patru modificări în primul ”11” al naționalei la amicalul cu Slovacia față de barajul cu Turcia
Cătălin Cîrjan nu pierde vremea! Decizie majoră pentru viitorul său
Cătălin Cîrjan nu pierde vremea! Decizie majoră pentru viitorul său
Alte subiecte de interes
Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB
Ofri Arad nu vine singur la București. Mesajul soției noului jucător de la FCSB
Ofri Arad, prezentat la FCSB! Prima reacție a israelianului și numărul pe care îl va purta
Ofri Arad, prezentat la FCSB! Prima reacție a israelianului și numărul pe care îl va purta
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
CITESTE SI
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”

stirileprotv Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Rebeca și Melisa, cele două fetițe dispărute din Mureș, ar fi putut fi răpite. 500 de oameni le-au căutat toată noaptea

stirileprotv Rebeca și Melisa, cele două fetițe dispărute din Mureș, ar fi putut fi răpite. 500 de oameni le-au căutat toată noaptea

După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei

stirileprotv După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
