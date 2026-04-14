Un egal și două înfrângeri consecutive la Farul în play-out-ul Superligii României, pe lângă victoria cu Petrolul Ploiești din prima etapă (2-0), l-au făcut pe Ianis Zicu să demisioneze de la echipa pe care a preluat-o de la Gheorghe Hagi la finalul stagiunii precedente, după ce ”Regele” s-a decis să ia o pauză.

Președintele și cel are posedă acum cele mai multe acțiuni la Farul, Gică Popescu, a decis să-l înlocuiască pe Ianis Zicu cu Flavius Stoican, care s-a despărțit în urmă cu o lună de ACSM Reșița, după ce a ratat calificarea în play-off-ul ligii secunde.

Înfrângeri pe linie: cifrele lui Flavius Stoican înainte să fie numit ”principal” la Farul

Stoican s-a aflat pe banca Reșiței din august 2023, până în martie 2026, timp în care a bifat 77 de apariții la cârma echipei și a înregistrat o medie de 1,64 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Tehnicianul din Vânju Mare a plecat de la Reșița după ce a consemnat trei înfrângeri pe linie: 2-3 cu Chindia, 0-5 cu Sepsi OSK și 1-3 cu Corvinul Hunedoara, asta după ce o îvinsese pe ASA Tg. Mureș în deplasare cu 2-0 și pierduse cu FC Bihor, acasă, scor 2-3.

În sezonul regulat al ligii secunde, Stoican a bifat la Reșița 10 victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și opt înfrângeri. Echipa e acum în play-out, unde se situează pe primul loc în Grupa B cu 40 de puncte, fiind la patru lungimi de FC Bacău.

De-a lungul carierei sale, Stoican le-a mai antrenat pe FC Botoșani, CS Mioveni, Dinamo, FCU Craiova, Viitorul Tg. Jiu, Poli Iași, Pnadurii, Zimbru Chișinău, FC Voluntari și Chindia Târgoviște. În Superliga nu a mai antrenat din mai 2023, când o conducea pe FC Botoșani.

EXCLUSIV Marica, luat prin surprindere de schimbarea antrenorului la Farul: ”Nu am știut, nu s-a consultat nimeni cu mine”

În urma schimbărilor de la Farul, Sport.ro l-a contactat pe Ciprian Marica, investitor la clubul de la Ovidiu. Fostul internațional român a susținut că Ianis Zicu a greșit retrăgându-se de la cârma ”marinarilor” și că avea calitățile necesare să se lupte la evitarea retrogradării.

Marica a mai ținut să puncteze și faptul că nu a aflat decât în ceasul al unsprezecelea despre schimbările de la Farul și că și-ar fi dorit să fi știut din timp despre deciziile clubului.

