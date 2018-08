Bine ca n-au pregatit si autocarul descoperit! :)) CFR, teapa anului. Si-a trimis oameni la tragerea la sorti a grupelor Europa League, convinsa ca se califica

Sefii CFR-ului au crezut ca jucatorii lui Conceicao n-au cum sa faca doua meciuri penibile la rand in Europa.

S-au inselat. Clujul a pierdut cu 3-2 si returul cu Dudelange, dupa ce se facusera de ras in Luxemburg (0-2).

Convinsi ca se vor califica in retur, CFR-istii si-au trimis oameni la tragerea la sorti a grupelor Europa League. Marian Bagacean si ofiterul de presa Tudor Pop au ajuns la Monaco inca dinaintea partidei de aseara, anunta Digisport. Nu e prima oara cand CFR se face de ras in acest fel. In 2009, Muresan si Razvan Zamfir s-au dus de asemenea la Monaco in loc sa mearga la Nyon. Cei doi au confundat tragerea la sorti din Europa League cu cea din Champions League.