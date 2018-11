Incredibil! Ionita a venit la conferinta de presa si l-a atacat pe Conceicao: "Era mai bine daca ramanea domnul Edi Iordanescu! Nu am venit sa stau in tribuna"

Alex Ionita este nemultumit de statutul sau la CFR Cluj si ii reproseaza antrenorului Toni Conceicao ca este lasat in tribune.

Alex Ionita a venit la conferinta de presa de astazi a CFR-ului la cateva minute dupa antrenorul Toni Conceicao. Discursul fotbalistului a fost unul cu adevarat surprinzator. Ionita a declarat ca era mai bine daca Edi Iordanescu ramanea pe banca echipei si i-a reprosat lui Conceicao ca este tinut in tribune sau pe banca.

"Am vazut ca se vorbeste dupa fiecare meci de alt antrenor, eu sunt jucator, trebuie sa imi fac treaba pe teren si nu sa comentez cine vine antrenor sau cine ramane. Nu vad normal sa se schimbe antrenorul foarte des la o echipa, dar, pana acum, eu sunt de 10 luni la CFR si deja am avut trei antrenori aici.



Cred ca domnul Edi Iordanescu trebuia sa ramana atunci cand a fost la CFR pentru ca sunt sigur ca facea o treaba foarte buna, la fel cum a facut si la celelalte echipe la care a fost. Nu imi convine ca sunt rezerva, ca prind putine minute la CFR, am avut o parte de vina, o recunosc, dar sunt sigur ca meritam mai mult.

Nu am venit la CFR doar ca sa stau in tribuna. As fi nebun sa spun ca nu imi plac conditiile si nu imi plac banii si nu am venit la CFR doar pentru asta. Am venit sa joc, sa ma impun la CFR, dar am intalnit jucatori foarte buni, este o echipa unita aici, mi-a fost greu sa ma acomodez. Poate ca daca eram bagat meci de meci, chiar daca nu am avut foarte multe reusite, poate eram la alt nivel acum. Poate ca am nevoie de mai multe meciuri chiar daca nu sunt intr-o forma foarte buna.

Am avut 83 de kilograme in vara, acum am 78,5, am slabit 4,5 kilograme, chiar nu stiu. Puneti-va in locul meu. Am venit la CFR, credeam ca o sa joc, aveam 10 goluri marcate la Astra cat am fost acolo, puteam sa candidez la titlul de golgheter, iar cand am venit aici nu am mai jucat.

Pentru ca nu faceam faza defensiva. Atunci cand am fost adus probabil ca se stia ca nu o fac foarte bine. Dar nu am ce sa fac acum. Nu am dat prea multa atentie pregatirii dupa ce am vazut ca nu joc si din pacate am ajuns sa am kilograme in plus, sa nu fiu pregatit" , a declarat Alexandru Ionita.