INCREDIBIL! Abia venit de la Craiova, Baicu a inscris pentru Astra la cateva secunde dupa ce a intrat pe teren! Faza SUPERBA

Raoul Baicu (20 de ani) n-a pierdut timpul pe Oblemenco!

Trimis in teren in minutul 70, Baicu a inscris cateva zeci de secunde mai tarziu. Atacantul a recuperat o minge in banda dreapta, l-a depasit superb pe capitanul oltenilor, Bancu, si a marcat cu un sut in forta, sub bara, pe coltul scurt! Imediat dupa ce a marcat, Baicu s-a indreptat spre camerele din spatele portii lui Pigliacelli si le-a facut semn contestatarilor sai sa renunte la comentarii! :)



Baicu a fost transferat de Astra in iarna de la Craiova. Oltenii inca pastreaza procente dintr-un viitor transfer al lui Baicu.