CS U Craiova - Astra, LIVE SCORE de la ora 20:00 | Oltenii cauta victoria care i-ar duce pe locul 2 in clasamentul Ligii 1 

In aceasta seara, de la ora 20, CS U Craiova primeste vizita celor de la Astra Giurgiu, intr-un meci contand pentru a patra etapa a playoff-ului Ligii 1.

Pentru elevii lui Cristiano Bergodi acesta va fi primul meci oficial dupa pandemie. In etapa trecuta oltenii ar fi trebuit sa joaca cu FC Botosani, insa partida a fost amanata dupa ce medicul moldovenilor a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. In schimb, Craiova a jucat atunci un amical cu Chindia Targoviste, meci pierdut cu 1-0.

De cealalta parte, Astra vine dupa meciul cu Gaz Metan Medias, incheiat la egalitate, scor 0-0. Echipa lui Bogdan Andone a facut deplasarea fara atacantul Denis Alibec, care a acuzat probleme medicale atat dupa amicalul cu Rapid, cat si dupa meciul din etapa precedenta.

In meciurile directe din acest sezon, ambele echipe au castigat pe teren propriu cu acelasi scor, 1-0.

In acest moment, in clasamentul playoff-ului, CS U Craiova are 26 de puncte si este pe locul 3, la egalitate cu FCSB care ocupa a doua pozitie, dar care are un meci in plus. Astra este pe locul 4, cu 25 de puncte.