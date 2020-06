ULTIMA ORA: Bogdan Andone si-a prelungit contractul cu Astra! Anuntul facut de antrenor in ziua in care ii expira vechea intelegere

Bogdan Andone si-a prelungit contractul cu Astra, dupa ce astazi ii expira cel vechi.

Bogdan Andone era intr-o situatie de-a dreptul incomoda la Astra. La doar o zi dupa meciul cu Gaz Metan Medias, contractul sau a expirat, insa a luat decizia de a si-l prelungi cu un sezon.

"Am discutat azi cu Dani Coman si cu avocatii, iar ei pun la punct ultimele detalii. Maine dimineata, la stadion, voi semna noul contract. Contractul e pe inca un sezon. Am cazut de acord sa muncim pe inca un an de zile, sa ne facem o stategie pentru sezonul urmator.

Discutia mea cu ei a fost despre contract si despre ce vrea clubul in urmatorul sezon. Vreau sa termin acest sezon. Vom vedea ce se intampla cu Denis Alibec, cu Gabi Tamas, vedem ce jucatori pleaca si ce jucatori vin. In acest sezon trebuie sa terminam cat mai sus posibil", a spus Bogdan Andone la Telekom Sport.

Evolutia elevilor sai din meciul cu Gaz Metan Medias, nu l-a multumit deloc pe Andone. "Aseara a fost un meci delicat, dificil, iar azi am avut o discutie mai dura cu ei la antrenamente. nu e simplu dupa o pauza atat de lunga...", a mai adaugat antrenorul Astrei.