Incepe o noua ERA la FCSB! Cum schimba Teja totul la echipa: "E antrenor modern, perfect pentru jucatorii tineri!" Ce castiga FCSB prin transferurile facute de la Medias

Autor: Gabriel Chirea

Valentin Cretu (29 ani) este fundas dreapta la Gaz Metan Medias si a fost titular in acest sezon, unul exceptional pentru medieseni, in care evolutiile echipei au fost apreciate, iar "lupii negri" se afla inca in carti pentru accederea in play-off. Cretu i-a caracterizat pe Mihai Teja, noul antrenor al FCSB-ului, dar a vorbit si despre colegii sai sau preparatorul italian doriti de echipa bucuresteana.

DESPRE MIHAI TEJA

"Mi-a facut o mare placere sa lucrez cu dansul. E un antrenor foarte bun, lucreaza profesionist, e ambitios. Are o mentalitate buna si o personalitate puternica. Te bate la cap pana iese bine, vrea sa scoata 100% din tine. E un pedagog bun, discuta mult cu jucatorii, te asculta si te intelege. Conteaza mult ca antrenorul sa te asculte, sa inteleaga ca si jucatorii au anumite probleme, sa te ajute sa treci peste ele. A tinut vestiarul foarte bine, tot timpul a fost alaturi de jucatori. E un antrenor mai modern, nu ne-a tinut in cantonament. Veneam la stadion in ziua meciului, am fost relaxati. Ne responsabiliza pe noi, toti erau disciplinati, ne respectam intre noi mai mult. Lucreaza mult sa te schimbe pe tine ca om, ca apoi sa te schimbi ca sportiv. Cred ca e perfect sa lucreze cu jucatori intre 20-24 de ani, cand jucatorii pot fi schimbati mai usor, sa nu se multumeasca cu putin. Chiar mi-a parut rau pentru club ca pleaca, dar m-am bucurat pentru dansul, i-am dat si mesaj de felicitare. A muncit mult si merita aceasta sansa. Era increzator, nu venea suparat la noi, chiar daca pierdeam, chiar daca jucam mai prost. Nu o sa fie usor la FCSB, chiar daca eu cred ca e pregatit sa antreneze echipa. Stim cat de greu e acolo, se vorbeste mult... Dar cred ca e pregatit sa antreneze orice echipa din Romania. Eu stiu ca o sa faca fata, depinde si de jucatorii de acolo."

DESPRE GAZ METAN MEDIAS

"Teja isi dorea sa faca performanta, sa ajute jucatorii sa creasca si s-a vazut si in jocul nostru, la Medias. Nu stiu daca am avut cea mai mare posesie, dar am incercat sa jucam mult spre poarta. Teja ne cerea sa ne aparam organizat, dar cerinta lui era sa ducem mingea mereu in fata. Avea dreptate, pentru ca cea mai buna aparare e atacul. Daca tii mingea in posesie cat mai departe de poarta ta, e pericolul mai mic. Noi am jucat cel mai mult 4-2-3-1, dar am mai schimbat, in functie de adversar, in 4-3-3, 4-5-1, 4-1-4-1. Lucram mult in functie de cum juca adversarul, se analiza foarte bine. Am avut un vestiar cuminte, fiecare si-a vazut de treaba lui."

DESPRE OFERTELE PENTRU FORTES, IVANOV SI FOFANA

"Pot sa spun ca au calitati toti, cred ca ar face fata la FCSB, ar putea sa se impuna. Sunt seriosi, isi vad de treaba lor. Ivanov joaca atat inchizator, cat si mijlocas ofensiv. Fortes si Fofana sunt jucatori puternici. Fofana e mijlocas defensiv, tine bine de minge, e dezinvolt cu mingea la picior, e agresiv, e un jucator de forta la mijlocul terenului. Fortes e tanar, are calitati bune pentru un atacant, protejeaza bine, e puternic. Are un potential foarte mare, daca mai si slabeste putin. Daca ar fi un pic mai ambitios la kilograme, poate deveni un jucator important la orice echipa din Liga 1. Are calitate si poate sa creasca foarte mult. Nu stiu daca domnul presedinte Marginean ii va da asa de usor. Ne batem la play-off, suntem un club mic, avem cel mai mic buget, trebuie sa supravietuim. Trebuie sa se inteleaga la bani, pentru ca liberi de contract nu cred ca pleaca niciun jucator."

DESPRE RICARDO PROIETTI, PREPARATORUL FIZIC DORIT DE TEJA LA FCSB

"E un preparator fizic foarte bun, cu o carte de vizita bogata. Un bun profesionist, ca toti preparatorii fizici italieni care au venit in Romania si au facut lucruri bune. A lucrat ceva diferit, a schimbat toata metodologia, a schimbat toate aparatele din sala de forta. Cand a venit, a zis <toate aparatele afara>, a adus elasticele lui, aparatele astea moderne, cu exercitii noi. Ne-a ajutat foarte mult si stateam foarte bine din punct de vedere fizic. Am lucrat foarte mult pe forta exploziva, care iti trebuie acum, sa ai zvacul asta, cand ai mingea, ca sa nu ramai fara suflu. Foarte bun preparator."

DESPRE SANSELE LUI CRETU DE A AJUNGE LA FCSB

"E un antrenor complet, mi-a facut placere sa lucrez cu dansul si chiar as vrea sa mai lucrez, daca o sa mai am sansa. Sunt pregatit din punct mental si fizic si eu sa fac pasul la un club mai mare. M-am inteles bine cu domn profesor, depinde doar de ce jucatori o sa aiba nevoie la noua echipa. Au fundas dreapta bun, poate ca au nevoie de concurenta pe fiecare post. Nu cred ca au acum nevoie neaparat de fundas dreapta, poate in viitor, Doamne ajuta! Nu ma laud singur, sunt un baiat modest, las pe altii sa vorbeasca despre mine, imi vad de treaba mea. Am avut si eu o viata mai grea, dar nu stie nimeni de treaba asta, nu m-am plans. Am invatat pe parcurs, am aproape 30 de ani, am vazut cam tot ce trebuia sa vad. Eu stiu ca voi ajunge la un club mai bun, dar trebuie sa muncesc mult in continuare."