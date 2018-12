Dica nu se astepta la asta! Mesaj emotionant pentru fostul antrenor de la FCSB! "Mi-a dat multa incredere"

Nicolae Dica a primit un mesaj de sustinere de la un fost jucator.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00!

Nicolae Dica nu mai este antrenorul FCSB-ului, locul sau pe banca ros-albastrilor fiind luat de Mihai Teja, prezentat ieri de patronul clubului. Dica a pierdut derby-ul pentru primul loc cu CFR Cluj, echipa care a reusit sa se indeparteze la sase puncte de FCSB. Chiar daca a fost o perioada extrem de complicata pentru el, Nicolae Dica are si cateva motive de bucure. Fostul tehnician a primit mai multe mesaje de incurajare, insa unul dintre ele l-a impresionat intr-un mod deosebit.

Dica a dezvaluit ca mesajul primit de la Teixeira l-a emotionat si l-a motivat suplimentar. Dupa ce Gnohere i-a urat mult noroc fostului sau antrenor, veteranul portughez din lotul FCSB-ului a reusit sa ii ridice moralul acestuia.



"Am primit foarte multe mesaje de incurajare, le multumesc tuturor celor care mi-au scris. De la suporteri am primit mesaje, suporteri care m-au apreciat ca jucator si ca antrenor, de la jucatori. Cel mai mult m-a impresionat mesajul de la Teixeira. Pentru ca vine de la un om care are foarte multa experienta in fotbal, un jucator care a fost la PSG, a fost in Anglia, are o experienta mare de tot.

Ceea ce mi-a transmis Teixeira mi-a dat o mai mare incredere pentru viitor. Poate sa spuna acum oricine ce vrea ca nu ma mai deranjeaza. Sunt lucruri pozitive pe care mi le-a spus si m-am bucurat ca am primit acest mesaj de la el", a spus Dica pentru Telekom Sport.