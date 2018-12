"Eu l-as fi vazut si pe Alexa antrenor la FCSB!" Ce spune Sanmartean despre numirea lui Mihai Teja

Un fost jucator al FCSB-ului spune ca are incredere in Teja, dar ca acesta trebuie sa gestioneze o echipa cu pretentii si presiuni mari.

Lucian Sanmartean, actualul manager sportiv al loturilor nationale de juniori ale Romaniei si fostul campion cu FCSB, in sezonul 2014-2015, a vorbit despre schimbarea de antrenori propusa de patronul Gigi Becali.

"Imi pare rau de Dica. Am avut discutii cu multi oameni de fotbal, cu Radoi, cu jucatori, cu mai multi si erau multumiti de calitatea lui de antrenor. Dar la FCSB se schimba multe lucruri foarte repede. Se vrea performanta, se vrea joc spectaculos, iar cand nu se intampla asta imediat e sacrificat antrenorul. Nu e o noutate, cred ca toate echipele mari, in momentul in care echipa nu functioneaza foarte bine, schimba imediat ceva.

Mi-a placut foarte mult de Mihai Teja, care este foarte bine pregatit si cred ca vom vedea schimbari foarte multe in jocul echipei. Ii urez succes, este un tip profesionist, este un tip inteligent, care stie sa gestioneze toata situatia de la FCSB. Mi-as dori sa poata pune in practica toata filosofia lui de antrenor si sa aiba rezultate bune si un joc placut. Imi place alegerea lui Teja, care cred ca este una potrivita, dar eu il vedeam acolo si pe Dan Alexa, pentru ca este un antrenor tanar si foarte bine pregatit.

Ma bucur ca s-au luat in calcul doar antrenori tineri, din noua generatie. Din punctul meu de vedere, ei sunt viitorul si cred ca cei cu mai putina experienta, care sunt la inceput de drum, merita atentia cluburilor mari, pentru ca pot sa vina cu noutati, cu o alta mentalitate, cu un suflu nou, cu un sistem de joc nou, cu metode noi. Cred ca Gigi Becali a facut o alegere buna. Sper ca Teja sa aiba rezultate, pentru ca la FCSB nu te asteapta nimeni si, in cazul in care nu reusesti sa-ti impui stilul de joc si sa faci spectacol, va fi destul de greu. Si vom avea o noua schimbare.

Daca o luam ca o gluma, ca am vazut ca e la moda, sper doar sa nu fie <Téjà vu>. Sper sa nu pateasca repede... Desi uite ca Dica a ramas extrem de mult pe banca si e unul dintre cei mai longevivi antrenori din Liga 1. Banuiesc ca a facut si lucruri foarte bine. Cred ca Teja este un om educat, este un om inteligent, foarte bine pregatit profesional, pe unde a fost a fost apreciat, iar aici va avea posibilitatea sa aiba si un grup foarte bun, cred ca si echipa il va ajuta sa reuseasca", a spus Sanmartean pentru Sport.ro.