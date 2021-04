Imagini fabuloase cu arena pe care Man si Mihaila ar putea straluci in Serie A! Cum va arata noul stadion al Parmei 

Dennis Man si Valentin Mihaila ar putea sa scrie istorie pe noul stadion al Parmei.

Lucrarile la noua arena vor incepe anul viitor, iar daca nu vor pleca de la echipa dupa acest sezon, Man si Mihaila ar putea juca pe un stadion refacut de la 0.

Italienii vor sa refaca stadionul din Parma, patronul Krause promitand ca va fi cea mai frumoasa arena din Italia.

"Stadionul 'Ennio Tardini' a ramas in picioare de 100 de ani, un simbol al orasului Parma. Recent, am inceput demersurile pentru a ne asigura ca va ramane aici pentru inca un secol. Planuim sa facem o investitie majora in stadion. Visam sa oferim Parmei un spatiu modern si multifunctional.

Sunt mandru de acest proiect si abia astept sa ne sustinem echipa pe 'noul Tardini', multe decenii de acum inainte", a fost mesajul lui Kyle Krause, publicat pe site-ul oficial al clubului.

