EXCLUSIV | Surpriza totala in Ghencea. Ce se intampla cu noul stadion de 100 de milioane de euro al Stelei. Inchis pana in 2022?!

Din cauza unor probleme birocratice, arena superba de 100 de milioane de euro a Stelei nu poate fi inca deschisa pentru evenimente oficiale.

Din informatiile www.sport.ro, stadionul are sanse mici sa fie inaugurat pana la finalul acestui an, indiferent daca Steaua promoveaza sau nu in Liga 2. Nu liga e problema, ci hartiile care au legatura cu predarea stadionului catre Clubul Sportiv al Armatei.

Chiar daca public arena a fost deja 'pasata' inca din toamna anului trecut, in documente exista inca lucruri de lamurit.

Situatia nu le convine oficialilor CSA, care sperau sa dea drumul fotbalului pe noul Steaua cel mai tarziu la inceputul sezonului viitor. De asemenea, fanii se asteptau si ei ca arena sa fie disponibila pentru jocuri oficiale incepand din vara, dupa ce va iesi oficial de sub 'umbrela' Euro. Steaua e prins in planul pentru organizarea Europeanului.

In conditiile de acum, 'Steaua' are cele mai mari sanse sa fie deschis oficial abia in primavara lui 2022!