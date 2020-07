Razboi la TAS intre Gigi Becali si Planic! Care sunt sansele patronului de la FCSB sa dea LOVITURA de 10 milioane de euro: "Daca va pierde, trebuie sa plateasca suma"

Bogdan Planic si Gigi Becali vor ajunge cel mai probabil la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dupa ce jucatorul a refuzat sa mai vina la antrenamentele echipei.

Bogdan Planic a fost nemultumit de faptul ca nu a incasat tot salariul in perioada starii de urgenta si a cerut rezilierea contractului cu FCSB. Fundasul sarb nu s-a mai prezentat la antrenamentele echipei, iar Gigi Becali l-a amenintat cu comisiile.

Emilian Hulubei, presedintele AFAN, spune ca deznodamantul acestui scandal este posibil sa aiba loc la TAS:

"Jucatorul a considerat ca somajul tehnic nu este normal, a instiintat ca nu este platit de 60 de zile si a cerut rezilierea. Probabil ca se va ajunge la TAS, ambele parti considera ca au dreptate, au sanse ambele de castig", a declarat Emilian Hulubei la Digi Sport.

Gigi Becali: "Ori iau 10 milioane pentru Planic, ori se lasa de fotbal!"

Patronul FCSB-ului nu accepta ca Planic sa semneze cu o alta echipa si va cere despagubiri de 10 milioane de euro (n. r. cat a avut fundasul clauza de reziliere) despagubiri clubului care il va lua.

Planic ar mai fi avut contract cu FCSB pana in vara lui 2021. Presedintele AFAN spune ca ambele tabere au sanse egale de castig:

"El poate juca, doar daca clubul la care va semna va fi solidar cu jucatorul. Daca pierde la TAS, clubul care va fi solidar va trebui sa plateasca suma, clauza de reziliere", a mai spus Emilian Hulubei.

"Cu Planic nu am nicio treaba, tot ce se intampla e in defavoarea lui. Eu nu fac discutii amicale cu jucatorii. Eu semnez contracte cu ei si atat. Sunt 100% ca voi castiga (n. r. procesul), daca am semnat contract cu el. O sa vedem litigiul. Daca am semnat contractul cum sa aiba dreptate. 10 milioane iau de la el, ori se lasa de fotbal si nu mai iau nimic. Dar daca el joaca fotbal orice echipa il ia primesc 10 milioane", declara si Gigi Becali dupa meciul cu Astra.