GALERIE FOTO Încă o decizie întoarsă la VAR a lui Istvan Kovacs în FCSB – Universitatea Craiova

&Icirc;ncă o decizie &icirc;ntoarsă la VAR a lui Istvan Kovacs &icirc;n FCSB &ndash; Universitatea Craiova Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a deschis scorul în derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 12-a din Superliga României.

TAGS:
FCSBUniversitatea CraiovaSuperligaLiga 1Istvan Kovacs
Din articol

Istvan Kovacs a dictat penalty pentru FCSB după ce a fost chemat la VAR

  • Screenshot 529
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După ce Istvan Kovacs a dictat un penalty la o intervenție a lui Romanchuk în fața lui Bîrligea, penalty pe care mai apoi l-a anulat după ce a revăzut faza la VAR, în cele din urmă, cel mai bun arbitru român a dictat penalty pentru roș-albaștri.

În minutul 35, Alexandru Stoian a fost faultat la marginea careului de Vladimir Screciu. În primă fază, Kovacs nu a fluierat, însă după câteva momente în care faza a fost analizată, centralul din Carei a fost chemat la monitorul VAR.

Kovacs s-a decis și a arătat punctul cu var. Florin Tănase șutat impecabil și l-a învins pe Isenko.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
Un nou ciclon va lovi Rom&acirc;nia, &icirc;ncep&acirc;nd de duminică noapte. Meteorologii au spus c&acirc;t timp va ține noua serie de averse
ULTIMELE STIRI
Andrei Rațiu, erou pentru Rayo! Pasă de geniu a rom&acirc;nului &icirc;n victoria uriașă cu Real Sociedad
Andrei Rațiu, erou pentru Rayo! Pasă de geniu a românului în victoria uriașă cu Real Sociedad
FCSB &ndash; Universitatea Craiova ACUM, ROȘU pentru Cic&acirc;ldău! Două penalty-uri pentru FCSB, VAR a luat, VAR a dat! VIDEO cu fazele
FCSB – Universitatea Craiova ACUM, ROȘU pentru Cicâldău! Două penalty-uri pentru FCSB, VAR a luat, VAR a dat! VIDEO cu fazele
Mihai Stoichiță recunoaște marea teamă care &icirc;l macină: Mă &icirc;nchin după fiecare meci al tricolorilor !
Mihai Stoichiță recunoaște marea teamă care îl macină: "Mă închin după fiecare meci al 'tricolorilor'!"
&rdquo;Ghiaurul&rdquo; Alex Maxim a marcat iar &icirc;n Turcia! Victorie pentru Gaziantep &icirc;n Super Lig
”Ghiaurul” Alex Maxim a marcat iar în Turcia! Victorie pentru Gaziantep în Super Lig
Victor Becali, tranșant &icirc;nainte de meciurile naționalei: Ne-am &icirc;mbătat cu apă rece
Victor Becali, tranșant înainte de meciurile naționalei: "Ne-am îmbătat cu apă rece"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: &rdquo;Nu cred că va ma juca prea mult!&rdquo;

Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”

Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist &icirc;n Zwolle - PSV

Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist în Zwolle - PSV

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga &icirc;i va lua locul la U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga îi va lua locul la U Cluj

Gazzetta dello Sport a descris &icirc;n două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

Gazzetta dello Sport a descris în două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

FCSB pregătește oferta: Aștept OK-ul de la Gigi! Un om &icirc;n care am &icirc;ncredere

FCSB pregătește oferta: "Aștept OK-ul de la Gigi! Un om în care am încredere"

Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul

Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul



Recomandarile redactiei
FCSB &ndash; Universitatea Craiova ACUM, ROȘU pentru Cic&acirc;ldău! Două penalty-uri pentru FCSB, VAR a luat, VAR a dat! VIDEO cu fazele
FCSB – Universitatea Craiova ACUM, ROȘU pentru Cicâldău! Două penalty-uri pentru FCSB, VAR a luat, VAR a dat! VIDEO cu fazele
&rdquo;Ghiaurul&rdquo; Alex Maxim a marcat iar &icirc;n Turcia! Victorie pentru Gaziantep &icirc;n Super Lig
”Ghiaurul” Alex Maxim a marcat iar în Turcia! Victorie pentru Gaziantep în Super Lig
FCSB s-a bucurat degeaba! Istvan Kovacs a dictat penalty, dar apoi și-a anulat decizia
FCSB s-a bucurat degeaba! Istvan Kovacs a dictat penalty, dar apoi și-a anulat decizia
Victor Becali, tranșant &icirc;nainte de meciurile naționalei: Ne-am &icirc;mbătat cu apă rece
Victor Becali, tranșant înainte de meciurile naționalei: "Ne-am îmbătat cu apă rece"
Victor Becali, uimit de Superliga: Nimeni nu credea că e posibil! Ce a spus de FCSB
Victor Becali, uimit de Superliga: "Nimeni nu credea că e posibil!" Ce a spus de FCSB
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!