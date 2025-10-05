Mihai Stoichiță recunoaște marea teamă care îl macină: "Mă închin după fiecare meci al 'tricolorilor'!"

FCSB – Universitatea Craiova ACUM, ROȘU pentru Cicâldău! Două penalty-uri pentru FCSB, VAR a luat, VAR a dat! VIDEO cu fazele

Andrei Rațiu, erou pentru Rayo! Pasă de geniu a românului în victoria uriașă cu Real Sociedad

După ce Istvan Kovacs a dictat un penalty la o intervenție a lui Romanchuk în fața lui Bîrligea, penalty pe care mai apoi l-a anulat după ce a revăzut faza la VAR, în cele din urmă, cel mai bun arbitru român a dictat penalty pentru roș-albaștri.

În minutul 35, Alexandru Stoian a fost faultat la marginea careului de Vladimir Screciu. În primă fază, Kovacs nu a fluierat, însă după câteva momente în care faza a fost analizată, centralul din Carei a fost chemat la monitorul VAR.

Kovacs s-a decis și a arătat punctul cu var. Florin Tănase șutat impecabil și l-a învins pe Isenko.

