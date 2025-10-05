GALERIE FOTO Încă o decizie întoarsă la VAR a lui Istvan Kovacs în FCSB – Universitatea Craiova
Superliga
FCSB a deschis scorul în derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 12-a din Superliga României.
După ce Istvan Kovacs a dictat un penalty la o intervenție a lui Romanchuk în fața lui Bîrligea, penalty pe care mai apoi l-a anulat după ce a revăzut faza la VAR, în cele din urmă, cel mai bun arbitru român a dictat penalty pentru roș-albaștri.
În minutul 35, Alexandru Stoian a fost faultat la marginea careului de Vladimir Screciu. În primă fază, Kovacs nu a fluierat, însă după câteva momente în care faza a fost analizată, centralul din Carei a fost chemat la monitorul VAR.
Kovacs s-a decis și a arătat punctul cu var. Florin Tănase șutat impecabil și l-a învins pe Isenko.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI