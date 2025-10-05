GALERIE FOTO FCSB s-a bucurat degeaba! Istvan Kovacs a dictat penalty, dar apoi și-a anulat decizia

FCSB s-a bucurat degeaba! Istvan Kovacs a dictat penalty, dar apoi și-a anulat decizia
FCSB – Universitatea Craiova se joacă în etapa a 12-a din Superliga României. 

Universitatea Craiova daniel birligea romanchuk FCSB Superliga Istvan Kovacs
Este o atmosferă incendiară pe Arena Națională, având în vedere importanța partidei. Oltenii au nevoie de o victorie pentru a reveni în vârful clasamentului, în timp ce campioana are nevoie disperată de puncte pentru a reintra în cursa pentru play-off.

Fază controversată la FCSB - Universitatea Craiova

  • Fcsb craiova 12
Din acest motiv, la meci a fost delegat cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, însă chiar și centralul din Carei a fost aproape să ia o decizie controversată având în vedere presiunea de pe cel mai mare stadion al țării.

În al șaselea minut al partidei, Kovacs a dictat penalty pentru FCSB pentru un fault aparent al lui Romanchuk asupra lui Bîrligea. Centralul a fost însă chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza. Acolo, Kovacs a constatat că, de fapt, Romanchuk a lovit mingea. 

Astfel, Kovacs a revenit asupra deciziei și a anulat penalty-ul acordat lui FCSB.

Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
FCSB &ndash; Universitatea Craiova ACUM! Două penalty-uri pentru FCSB, VAR a luat, VAR a dat! VIDEO cu fazele
Mihai Stoichiță recunoaște marea teamă care &icirc;l macină: Mă &icirc;nchin după fiecare meci al tricolorilor !
&Icirc;ncă o decizie &icirc;ntoarsă la VAR a lui Istvan Kovacs &icirc;n FCSB &ndash; Universitatea Craiova
&rdquo;Ghiaurul&rdquo; Alex Maxim a marcat iar &icirc;n Turcia! Victorie pentru Gaziantep &icirc;n Super Lig
Victor Becali, tranșant &icirc;nainte de meciurile naționalei: Ne-am &icirc;mbătat cu apă rece
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: &rdquo;Nu cred că va ma juca prea mult!&rdquo;

Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist &icirc;n Zwolle - PSV

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga &icirc;i va lua locul la U Cluj

Gazzetta dello Sport a descris &icirc;n două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

FCSB pregătește oferta: Aștept OK-ul de la Gigi! Un om &icirc;n care am &icirc;ncredere

Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul

FCSB &ndash; Universitatea Craiova ACUM! Două penalty-uri pentru FCSB, VAR a luat, VAR a dat! VIDEO cu fazele
&Icirc;ncă o decizie &icirc;ntoarsă la VAR a lui Istvan Kovacs &icirc;n FCSB &ndash; Universitatea Craiova
&rdquo;Ghiaurul&rdquo; Alex Maxim a marcat iar &icirc;n Turcia! Victorie pentru Gaziantep &icirc;n Super Lig
Victor Becali, tranșant &icirc;nainte de meciurile naționalei: Ne-am &icirc;mbătat cu apă rece
Victor Becali, uimit de Superliga: Nimeni nu credea că e posibil! Ce a spus de FCSB
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: &rdquo;Contract pe trei ani&rdquo;
Daniel B&icirc;rligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

