Este o atmosferă incendiară pe Arena Națională, având în vedere importanța partidei. Oltenii au nevoie de o victorie pentru a reveni în vârful clasamentului, în timp ce campioana are nevoie disperată de puncte pentru a reintra în cursa pentru play-off.
FCSB – Universitatea Craiova se joacă în etapa a 12-a din Superliga României.
Fază controversată la FCSB - Universitatea Craiova
Din acest motiv, la meci a fost delegat cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, însă chiar și centralul din Carei a fost aproape să ia o decizie controversată având în vedere presiunea de pe cel mai mare stadion al țării.
În al șaselea minut al partidei, Kovacs a dictat penalty pentru FCSB pentru un fault aparent al lui Romanchuk asupra lui Bîrligea. Centralul a fost însă chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza. Acolo, Kovacs a constatat că, de fapt, Romanchuk a lovit mingea.
Astfel, Kovacs a revenit asupra deciziei și a anulat penalty-ul acordat lui FCSB.
