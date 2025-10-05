Este o atmosferă incendiară pe Arena Națională, având în vedere importanța partidei. Oltenii au nevoie de o victorie pentru a reveni în vârful clasamentului, în timp ce campioana are nevoie disperată de puncte pentru a reintra în cursa pentru play-off.

Mihai Stoichiță recunoaște marea teamă care îl macină: "Mă închin după fiecare meci al 'tricolorilor'!"

Din acest motiv, la meci a fost delegat cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, însă chiar și centralul din Carei a fost aproape să ia o decizie controversată având în vedere presiunea de pe cel mai mare stadion al țării.

În al șaselea minut al partidei, Kovacs a dictat penalty pentru FCSB pentru un fault aparent al lui Romanchuk asupra lui Bîrligea. Centralul a fost însă chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza. Acolo, Kovacs a constatat că, de fapt, Romanchuk a lovit mingea.

Astfel, Kovacs a revenit asupra deciziei și a anulat penalty-ul acordat lui FCSB.

