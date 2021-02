"In Spania se zice ca romanii fura, iar in Romania fura spaniolii!" Noi declaratii despre Pablo Cortacero! "Nu auzisem de el inainte sa ajunga aici"

Pablo Cortacero a fost criticat de un conational.

Eder Gonzalez, jucatorul lui Sepsi, a vorbit despre situatia de la Dinamo si despre ceea ce a facut Pablo Cortacero de cand a preluat clubul, declarand ca nu auzise de acest om pana cand a ajuns in Romania.

"Dinamo e o echipa buna. Un club istoric. In Spania nu exista o asemenea situatie la un club mare, asa cum e la Dinamo. E frumos ca fanii se implica. E bine ca lumea ajuta clubul. Din pacate, spaniolii n-au creat o situatie buna. Imi pare rau!

S-a vorbit mult in Spania despre Cortacero. Si familia mea ma intreba ce face la Dinamo. Toata lumea vorbea. S-a cam inversat situatia. In Spania oamenii zic ca romanii fura, in Romania spaniolii fura. In Spania nu se mai stie nimic despre Cortacero. Nu stiam despre el inainte sa ajunga la Dinamo. Nu stiam cine e", a declarat Eder Gonzalez, potrivit GSP.

Mijlocasul a vorbit si despre meciul cu Dinamo din aceasta seara: "Va fi foarte greu cu Dinamo. Terenul nu ne va ajuta. Nici vremea, insa suntem pregatiti sa luptam. Vom da totul pentru a castiga. Noi suntem caliti cu temperaturile scazute. Am facut deja antrenamente in frig, din ianuarie pana acum.

Cred ca ne-am acomodat cu temperaturile scazute. Avem o echipa buna, staff-ul ne ajuta. Cred ca se poate mai mult de playoff la Sepsi. Am pierdut puncte doar pentru ca n-am avut echipa completa. Sunt convins ca putem reveni si putem sa terminam sus in clasament."